Kovanda: Za finančnou krízou v roku 2008 bola chamtivosť bankárov

Sídlo Lehman Brothers. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Praha 14. septembra (TASR) - Krach investičnej banky Lehman Brothers bol najväčším bankrotom v dejinách USA. Bolo to len vyústenie vývoja v predchádzajúcich rokoch, keď sa mnohé banky na trhu správali predátorsky, dávali úvery každému a spoliehali sa na nereálne matematické modely, ktoré vylučovali pád trhu. V rozhovore pre TASR to povedal český ekonóm Lukáš Kovanda.vysvetlil Kovanda, podľa ktorého je evidentné, že pohnútky bánk diktovala chamtivosť i morálne hazardovanie ich manažérov.konštatoval Kovanda.Globalizácia a prepojenia trhov spôsobili, že kríza, ktorá sa začala v USA, sa rýchlo preliala do Európy, kde najviac zasiahla Island, Írsko, Portugalsko, Španielsko, Cyprus a najmä Grécko. Podľa Kovandu aj po desaťročí stále cítime jej dôsledky a nedá sa spraviť jej konečný účet.dodal český ekonóm.