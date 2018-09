Delegácia EP navštívi SR a Maltu, bude preverovať korupciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. septembra (TASR) - Päť poslancov Európskeho parlamentu na budúci týždeň navštívi Slovensko a Maltu, aby preverili situáciu v oblasti bezpečnosti novinárov, korupcie a dodržiavania princípov právneho štátu.Návšteva delegácie europoslancov bola pripravená cez Výbor EP pre občianske slobody (LIBE). Európski zákonodarcovia sa na Slovensku plánujú stretnúť s prezidentom Andrejom Kiskom, predsedom vlády Petrom Pellegrinim, ako aj so zástupcami ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra.Na programe sú aj diskusie so špeciálnym prokurátorom, šéfom policajného zboru, novinármi, mimovládnymi organizáciami a s príbuznými zavraždeného novinára Jána Kuciaka; na Malte to budú príbuzní zavraždenej novinárky Daphne Caruany Galiziovej.Členmi parlamentnej delegácie budú Sophia in ‘t Veldová z frakcie liberálov a demokratov (ALDE), Roberta Metsolaová z frakcie európskych ľudovcov (EPP/EĽS), Josef Weidenholzer z tábora socialistov a demokratov (S&D), Monica Macoveiová zo skupiny európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) a Sven Giegold z tábora Zelených/Európska slobodná aliancia.Zdroje z frakcie EPP/EĽS pre TASR potvrdili, že v decembri (18.-19.12) príde na Slovensko ďalšia kontrolná delegácia poslancov europarlamentu, ktorá bude zameraná na kontrolu čerpania eurofondov. Túto návštevu organizuje Výbor EP pre kontrolu rozpočtu (BUDG) a už bola odsúhlasená aj Konferenciou predsedov EP.