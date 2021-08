Kovaříkov odchod z funkcie by privítala aj Nadácia Zastavme korupciu, s jeho návratom však nemajú problém

Zlý obraz o Slovensku

Kovařík oznámi svoj ďalší krok

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Je správne, ak sa policajný prezident Peter Kovařík vzdá funkcie do času, kým sa prípad, v ktorom je obvinený, nevyšetrí. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu (NZK) Zuzana Petková , podľa ktorej by sa tak predišlo prípadným špekuláciám o ovplyvňovaní vyšetrovania.Verejnosť by tak mala záruku, že je vyšetrovanie vedené nezávislo. Petková však zároveň nevidí dôvod, prečo by sa policajný prezident nemohol vrátiť do funkcie, ak sa preukáže jeho nevina.„Sila demokracie sa ukáže vtedy, ak aj ľudia vo vysokých funkciách sú vyšetrovaní. Ak súčasný policajný prezident urobil chybu, musí niesť zodpovednosť. Na druhej strane sme opatrní v hodnotení samotného obvinenia, lebo vnímame súčasné spory v silových zložkách, do ktorých presakuje politika,“ pokračovala Petková.Nadácia v tejto súvislosti podľa jej slov už dlhodobo presadzuje nezávislé vyšetrovacie orgány. Podľa Petkovej nevytvára dobrý obraz o Slovensku fakt, že Kovařík je už tretím obvineným šéfom Policajného zboru.„Rozhodne to neposilňuje dôveru ľudí v políciu, práve naopak. Občania musia byť totálne zneistení, tým, čo sa deje a už nevedia, komu môžu veriť. To samozrejme vyhovuje zločincom a osobám, ktoré sú v súčasnosti podozrivé, že boli súčasťou korupčnej chobotnice v štáte,“ uzavrela.Policajný prezident ohlásil na utorok 31. augusta o 15:00 tlačovú konferenciu, na ktorej oznámi svoj ďalší postup. Peter Kovařík je obvinený zo zmarenia zásahu policajnej inšpekcie.