Kolíková: Generálna prokuratúra by mala bližšie vysvetliť zrušenie obvinení voči exriaditeľovi SIS Pčolinskému

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR by mala bližšie vysvetliť zrušenie obvinení voči bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v súvislosti s medializovanými informáciami, že Vladimír Pčolinský ide na slobodu. „Viem len krátku informáciu o tom, že došlo k zrušeniu obvinenia,“ dodala Kolíková po rokovaní vlády.Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský čelil obvineniu, že za úplatok 20-tisíc eur zastavil odpočúvanie a rozpracovanie momentálne obvineného podnikateľa Zoroslava K. Druhé obvinenie bolo podľa medializovaných informácií založené na podozrení, že sprostredkoval sumu desaťtisíc eur policajtovi Mariánovi K. za to, aby sa neriešili podozrenia voči známej nadnárodnej stavebnej spoločnosti.