Kövesiovú definitívne potvrdili ako budúcu šéfku Európskej prokuratúry

Laura Codrutová Kövesiová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. septembra (TASR) - Bývalá rumunská protikorupčná prokurátorka Laura Kövesiová sa stane prvou šéfkou novovznikajúcej Európskej prokuratúry (EPPO). Definitívne to v utorok potvrdil Európsky parlament (EP).Kövesiová bola favoritkou europarlamentu pre túto funkciu od začiatku medziinštitucionálnych rokovaní, ktoré prebiehali od jari tohto roku. Minulý týždeň jej vymenovanie podporilo 17 z 22 členských krajín EÚ, ktoré sa k EPPO pripojili.Po utorňajšej dohode s vyjednávačmi Rady EÚ predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Juan Fernando López Aguilar uviedol, že Kövesiová je výbornou voľbou na obsadenie postu hlavnej prokurátorky EÚ.uviedol španielsky europoslanec.Podľa predsedníčky Výboru EP pre kontrolu rozpočtu Moniky Hohlmeierovej Kövesiová ako kandidátkaNemecká europoslankyňa zároveň ocenila jej kompetentnosť, odolnosť, odvahu a impozantné výsledky v boji proti korupcii v Rumunsku.Európska prokuratúra by mala od októbra 2020 vyšetrovať a stíhať trestné činy proti finančným záujmom EÚ, teda predovšetkým zneužívanie európskych fondov, ale tiež veľké cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty (DPH) či financovanie medzinárodného terorizmu. Jej sídlo bude v Luxemburgu.Doteraz sa do iniciatívy EPPO zapojilo 22 z 28 členských štátov EÚ. Päť krajín (Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko) sa bude môcť k EPPO pripojiť kedykoľvek v budúcnosti. Šiestou nezapojenou krajinou je Británia, ktorá sa chystá opustiť EÚ.