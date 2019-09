Vláda prerokuje revíziu výdavkov na pôdohospodárstvo

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd), predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a jeho pridružené organizácie by mali pristúpiť k centralizovaniu podporných a prierezových činností, rovnako by mali posilniť manažérsku zodpovednosť za výsledky organizácií a vykonať podrobnejšie audity najväčších organizácií. Vyplýva to z návrhu Revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktoré bude v stredu na svojom rokovaní schvaľovať vláda.Kabinet bude schvaľovať aj prostriedky vo výške viac ako 1,7 milióna eur, ktoré majú refundovať výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnych situácií na území viacerých okresov. Najväčšia suma súvisí so situáciou, ktorú na Orave, Kysuciach, Liptove i podtatranskom regióne spôsobila snehová kalamita. Ďalšie prostriedky refundujú výdavky na odstránenie následkov povodní či veterných smrští.Ministri budú rokovať aj o zámere rekonštrukcie komplexu budov Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Mierovej ulici v Bratislave. Vláda by mala vysloviť súhlas s vyhlásením súťaže na rekonštrukciu, ktorej predpokladaná cena je 3.320.000 eur.Časť majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina (LSZA) by sa mala previesť na Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Účasť štátu, ktorá predstavuje 65,52 percenta, by sa mala previesť za kúpnu cenu jedno euro. Vyplýva to z návrhu rozhodnutia, ktorým by sa mala na stredajšom zasadnutí zaoberať vláda. Na rokovanie ho predkladá ministerstvo hospodárstva spolu s ministerstvom dopravy.Vláda bude tiež schvaľovať vyhlásenie obce Nesvady za mesto. V súlade so zákonom o obecnom zriadení tak môže urobiť v prípade obce, ktorej počet obyvateľov je nad 5000. V Nesvadoch v okrese Nové Zámky sa tak stalo ku koncu augusta, obec je tiež administratívnym a kultúrnym centrom a zabezpečuje niektoré služby aj pre obyvateľstvo okolitých obciach. V programe rokovania vlády je tiež úprava právneho rámca, ktorý sa venuje zavádzaniu rozhlasového digitálneho vysielania.Na rokovanie vlády je pripravený aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Či sa materiál o stratifikácii dostane do programu už v stredu, nie je jasné. Ak má byť návrh predložený na októbrové rokovanie parlamentu, musí byť podaný do Národnej rady SR do piatku (27. 9.). Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v utorok (24. 9.) v tejto súvislosti naznačil, že počas týchto dní budú hľadať podporu pre materiál, o ktorom môže vláda rozhodnúť i v piatok.