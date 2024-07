KOZ vyhlasuje štrajkovú pohotovosť pre zamestnancov štátneho a verejného sektora (video)

Jednorázové odmeny

Zdvihnutý výstražný prst

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Návrh kolektívnej zmluvy

16.7.2024 (SITA.sk) - Konfederácia odborných zväzov SR (KOZ) od utorka vyhlasuje štrajkovú pohotovosť pre zamestnancov štátneho a verejného sektora. So zástupcami vlády sa totiž nedohodla na valorizácii ich platov.Po druhom kole kolektívneho vyjednávania o tom na tlačovej besede informovala prezidentka KOZ Monika Uhlerová . Odborári pritom žiadajú rast miezd od septembra tohto roku o 10 % a následne od januára budúceho roku o ďalších 10 %.„Žiaľ, neprišlo k dohode. Vláda nezohľadnila naše požiadavky, nepočíta s valorizáciou," stručne zhodnotila Uhlerová. Odborárom ponúkla jednorazové odmeny na roky 2025 a 2026, v budúcom roku v sume 500 eur v hrubom a o rok na to vo výške 1 000 eur v hrubom.Zástupcovia zamestnancov však takúto pomoc nepovažujú za udržateľnú a systémovú a nemajú s ňou dobré skúsenosti. Podľa Uhlerovej je pre odborárov neakceptovateľná.„Záleží nám na tom, aby zamestnanci štátu a verejného sektora boli dôstojne odmeňovaní, aktuálne tomu ich odmeňovanie určite nezodpovedá," zdôraznila prezidentka KOZ. Zároveň potvrdila, že vyhlásenie štrajkovej pohotovosti neznamená ukončenie rokovaní.„Je to zdvihnutý výstražný prst," odkázala vláde. Ďalšie stretnutia sú aj vzhľadom na dovolenkové obdobie v pláne v druhej polovici augusta. Odborári v prípade opätovného odmietnutia ich požiadaviek pripustili aj ostrejšie kroky.KOZ poslala vláde návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu službu a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme ešte vo februári. Uhlerová upozornila, že valorizácia ich platov je nevyhnutá nielen v súvislosti s infláciou ale aj vzhľadom na neustály rast minimálnej mzdy.Časť zamestnancov štátu a verejného sektora sa už totiž podľa nej nachádza v tarifách, ktoré sú pod úrovňou minimálnej mzdy. Štát mal pri odmietnutí valorizácie argumentovať potrebou konsolidácie verejných financií.