Vodič prešiel do protismeru a narazil do policajného auta, počas nehody sa zranili tri osoby (foto)

16.7.2024 (SITA.sk) - Zraneniami pasažierov vo dvoch vozidlách sa skončila pondelková dopravná nehoda vo Vranove nad Topľou, pri ktorej sa čelne zrazilo osobné auto a policajné vozidlo. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, 63-ročný vodič prešiel do protismeru a narazil do tam stojaceho služobného auta polície.To po náraze odhodilo do protismeru, kde zostalo stáť. „Pri dopravnej nehode došlo k zraneniam osádky policajného auta a spolujazdkyne 63-ročného vodiča,“ skonštatovala polícia s tým, že dychová skúška na alkohol bola u vodičov negatívna. Škoda bola predbežne vyčíslená na 7-tisíc eur. „Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ dodala polícia.