KOZ zhodnotila rok 2024, vyjadrila nespokojnosť nad legislatívnymi zmenami aj zákonom o minimálnej mzde

Konsolidácia prináša riziká

Kolektívne vyjednávanie je sťažené

26.12.2024 (SITA.sk) - Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) v roku 2024 riešila množstvo výziev, od legislatívnych zmien po zmenu zákona o minimálnej mzde.„KOZ SR dôrazne požadovala prehodnotenie automatu pri výpočte minimálnej mzdy na 60 % z priemernej mzdy, čo je nielen snahou o zlepšenie mzdových podmienok, ale aj súčasťou implementácie smernice EÚ ," uvádza KOZ SR.Konfederácia kritizuje aj konsolidačné opatrenia, ktoré podľa nich „prinášajú výrazné riziká pre najzraniteľnejšie skupiny a nezohľadňujú skutočné potreby obyvateľstva." Zvýšenie DPH môže podľa KOZ SR spôsobiť zníženie spotreby a spomalenie ekonomického rastu. KOZ SR tiež vyjadrila nesúhlas s rušením dní pracovného pokoja ako 6. januára a 1. mája.„Zrušenie sviatkov nezaručuje zvýšenie miezd, ale môže spôsobiť opačný efekt," upozorňuje konfederácia. Zdôrazňuje, že ústrednou cestou by malo byť zlepšenie pracovných podmienok, modernizácia postupov a investície do vzdelávania namiesto dlhších pracovných hodín.Rozpočet verejnej správy na roky 2025 až 2027 nebol podľa KOZ SR dostatočne konzultovaný so sociálnymi partnermi, čo sťažuje kolektívne vyjednávanie. KOZ SR je pripravená podpísať kolektívne zmluvy, ktoré by zabezpečili zvýšenie platov a sociálnych benefitov pre zamestnancov verejného sektora.Zmena v zákonoch zasahujúca mimovládny sektor, ktorá by mohla označiť organizácie ako „lobistov," je taktiež predmetom odborárskej kritiky. KOZ SR a ďalší sociálni partneri zdôrazňujú, že tieto zmeny neprešli verejnou diskusiou a môžu porušovať medzinárodné záväzky.Pre rok 2025 KOZ SR odporúča zamerať sa na zefektívnenie daňových systémov a uchovať pracovné sviatky, ktoré prispievajú k celkovej kvalite života zamestnancov.