Kozák naznačil, že po postupe cez PAOK dostane trénerskú definitívu

Na archívnej snímke tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák mladší. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Solún 30. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava Ján Kozák mladší sa zrejme definitívne stane šéfom lavičky "belasých". Napriek deviatim triumfom v sérii mal pred uplynulým ligovým zápasom proti Žiline (1:1) i odvete play off Európskej ligy UEFA 2019/20 na pôde PAOK Solún (2:3) status dočasného kormidelníka. Žezlo prevzal pred zápasom 2. predkola EL od Vladimíra Radenkoviča. Kozák po postupe do skupinovej fázy EL, ktorý jeho zverenci vybojovali na horúcej gréckej pôde priznal, že jeho vymenovanie do funkcie je na spadnutie. Tréner slovenského majstra si do skupinovej fázy zaželal Manchester United a vyjadril nádej, že hráči Slovana sa ešte budú zlepšovať.Bývalého reprezentanta SR po postupe nezaujímal výsledok, hoci to pre neho bola prvá prehra, odkedy prevzal mužstvo.uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii.Slovan vstúpil do zápasu opatrne, bol pod tlakom, ale po góle Jurija Medveděva v 38. minúte zavládla na lavičke veľká radosť. Druhý polčas však začali domáci bravúrne a rýchlo otočili výsledok. Napokon však Slovan vyrovnal a hoci v závere ešte raz inkasoval, postup si nenechal vziať.dodal Kozák.Kouč Slovana hráčov pochválil najmä za nasadenie:Aj preto, že sa mu z hráčov podarilo vyžmýkať maximum, zrejme dostane definitívnu ponuku na prevzatie mužstva. Naznačil to sám:Po vypadnutí "belasých" s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič v prvom predkole Ligy majstrov Slovanu veril iba málokto. Po príchode Kozáka sa však veľa vecí zmenilo.Hráči Slovana tak budú netrpezlivo čakať na piatkový žreb, ktorý im do skupiny môže priniesť zvučných súperov. Kozák pred ním vyslovil aj svoje želanie: