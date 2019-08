US OPEN: Kovalík s Ramosom-Vonolasom postúpili do 2. kola štvorhry

Muži - štvorhra - 1. kolo:



Albert Ramos-Vinolas, Jozef KOVALÍK (Šp./SR) - Robert Lindstedt, Philipp Oswald (Švéd./Rak.) 3:6, 6:4, 7:6 (5)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. augusta (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík so Španielom Alebrtom Ramosom-Vinolasom sa prebojovali do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.V 1. kole si poradili so švédsko-rakúskym párom Robert Lindstedt, Filip Oswald 3:6, 6:4, 7:6 (5).