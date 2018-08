Kozárovce preslávili ochotníci i monumentálne súsošie v strede obce

Stanica Kozárovce Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Kozárovce 24. augusta (TASR) – V miestach, kde si rieka Hron prerazila cestu cez juhozápadný koniec Štiavnických vrchov a vytvorila tak geografický útvar známy ako Slovenská brána, leží obec Kozárovce. Dedina s 2080 obyvateľmi sa môže podľa jej starostu Jozefa Majera pýšiť najväčším prirodzeným prírastkom obyvateľstva zo všetkých okolitých obcí.Vďaka tomu majú Kozárovce plnú základnú školu, do ktorej v súčasnosti chodí takmer 200 žiakov, približne 60 detí navštevuje tamojšiu materskú školu. Obec má prakticky nulové úverové zaťaženie a vďaka dobrému hospodáreniu pripravuje viaceré investičné projekty. Je medzi nimi výstavba kanalizácie za viac ako jeden milión eur, ale aj menšie akcie zamerané na zlepšovanie života v obci.K tomu výrazne prispieva aj činnosť viacerých kultúrnych spolkov. V Kozárovciach si mimoriadne ctia svoje tradície, ktoré vo svojich vystúpeniach a programových pásmach prezentuje päť folklórnych súborov a dve ľudové hudby, ku ktorým treba pripočítať aj členov dvoch chrámových spevokolov. K sláve Kozároviec výrazne prispievajú aj ochotníci z divadelného súboru Hron, ktorí počas svojej takmer 70-ročnej existencie ponúkli divákom stovky vystúpení.Pred niekoľkými rokmi spopularizovalo Kozárovce aj monumentálne súsošie Najsvätejšej Trojice osadené do vodnej plochy s vodopádmi pred kultúrnym domom. Vzniklo v roku 2010 ako súčasť revitalizácie centra dediny. Na jeho vybudovanie sa poskladali Kozárovčania a sponzori, časť z neho bola vybudovaná brigádnicky.Podľa starostu Majera sa názory na umelecké dielo rôznia. Niekomu sa nepáči, podľa iných je dokonca gýčové, no podľa mnohých ľudí je krásne. Objekt tvoria postavy Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorých obklopujú archanjeli Uriel, Simiel, Orifiel a Zachariel.hovorí Majer.