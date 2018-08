Turecko varovalo pred sýrskou vládnou ofenzívou v provincii Idlib

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. augusta (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu varoval v piatok pred možnou sýrskou vládnou ofenzívou v poslednej zostávajúcej bašte povstalcov v krajine.Čavušoglu, ktorý rokoval v Moskve so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom, uviedol, že Rusko a Turecko by mali spolupracovať na oddelení opozičných skupín od "teroristov" v severozápadnej provincii Idlib. Varoval pred ofenzívou v tejto provincii, ktorá by podľa neho spôsobila humanitárnu katastrofu.Lavrov však naznačil, že Moskva už stráca trpezlivosť s militantmi, ktorí si často z Idlibu vyberajú za cieľ vládne pozície, ako aj ruskú vojenskú základňu v Sýrii. Pripustil však, že situácia v provincii je "zložitá" a vyzval na oddelenie militantov od legitímnych opozičných skupín.Agentúra AP pripomína, že Rusko je kľúčovým spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, pokým Turecko podporuje niektoré opozičné skupiny pozdĺž svojej hranice so Sýriou. Turecko, Rusko a Irán sprostredkovali dohody o prímerí v niekoľkých oblastiach Sýrie vrátane Idlibu.