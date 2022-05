Kozelová považuje návrh o zákaze vyvesovania dúhovej vlajky na štátnych budovách za krok cez všetky čiary

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa NR SR Monika Kozelová (OĽaNO) označila predloženie novely zákona o štátnych symboloch do parlamentu, ktorá zakazuje v štátnych budovách vrátane sídla verejného ochrancu práv vyvesovať „symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie“ za krok „cez všetky čiary“. Legislatívny návrh predložili poslanci György Gyimesi (OĽaNO) a nezaradený Tomáš Taraba.„Podať návrh bez akejkoľvek komunikácie s klubom a ešte s Tarabom, to je fakt chrapúnske a svinské! A to ešte nehovorím o hlavnej téme, lebo návrh som ani ja, ani kolegovia, ale ani vedenie klubu nevideli. Takže za mňa a za všetkých našich liberálnych kolegov – len cez naše mŕtvoly,“ napísala poslankyňa Kozelová na sociálnej sieti.Poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) cez víkend na sociálnej sieti uviedol, že návrh považuje za prvoplánové a nechutné vytĺkanie politických bodov na homofóbii a predsudkoch. „Všetkých nás tým prekvapil a ide o jasný rozpor s koaličnou zmluvou. Pán Gyimesi by si mal uvedomiť, že je politik Národnej rady SR, a nie Orbánovho Maďarska,“ povedal Stančík.