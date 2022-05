Heger: Nositeľmi európskych hodnôt musia byť politici, aby ideály zostávali príťažlivé pre verejnosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vníma, že politici musia byť nositeľmi európskych hodnôt, aby tieto ideály zostávali príťažlivé pre európsku verejnosť. Zároveň podotkol, že konať v prospech európskej jednoty znamená nahrádzať nedôveru solidaritou. Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti po tom, čo sa v pondelok zúčastnil na diskusii o budúcnosti Európy.Ide o projekt Európskej únie (EÚ), v ktorom Európania dostali priestor vyjadriť svoje predstavy o tom, akým smerom by sa mala Európa uberať. Podľa predsedu vlády má byť EÚ naďalej demokratická, slobodná, humanistická, spravodlivá a bez etnických či náboženských konfliktov. Jej budúcnosť vidí bez korupcie v jej kriminálnom, politickom i geopolitickom význame slova.„Musí to byť spoločenstvo vecného dialógu a rešpektu k odlišným názorom. Ideológie v tomto spoločenstve nevymiznú, lebo tiež sú súčasťou rozmanitosti. Budú však stáť na racionálnom základe a miere tolerancie, ktoré tlmia negatívne vášne. Musí to byť akcieschopná komunita, ktorá nebude ustupovať ruskému imperializmu,“ zhodnotil Heger s tým, že európske hodnoty neznesú kompromisy.