Kozmická loď smerujúca k Marsu má technické problémy

Misia Mars 2020, ktorá vo štvrtok odštartovala z Mysu Canaveral v americkom štáte Florida, má technické problémy a fungujú len jej základné systémy. Informovala o tom agentúra AFP.





Údaje, ktoré dostal americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), naznačujú, že kozmická loď sa dostala do prevádzkového stavu, keď sa vypnú všetky systémy, ktoré nie sú nevyhnutné. Pravdepodobnou príčinou je skutočnosť, že v čase, keď bola v tieni Zeme, sa časť lode ochladila viac, ako sa pôvodne očakávalo.Riadenie misie Mars 2020 vykonáva kompletnú previerku kozmickej lode a snaží sa obnoviť pôvodné nastavenia, dodala NASA.Robotické vozidlo Perseverance a experimentálny vrtuľník Ingenuity by na povrchu Marsu mali pristáť 18. februára 2021. Ich úlohou bude predovšetkým hľadať známky možného minulého života na Marse. Bude monitorovať aj klímu a geológiu planéty, pričom má zhromažďovať vzorky hornín a prachu, ktoré by niekedy v budúcnosti mali byť prepravené na Zem.Táto misia na Mars je súčasťou programu, ktorý zahŕňa aj misie na Mesiac s cieľom pripraviť sa na možný prieskum červenej planéty ľudskými posádkami, uviedla NASA.Podľa plánov NASA by v roku 2024 mala na Mesiaci pristáť prvá žena a ďalší muž. S trvalou prítomnosťou ľudí na Mesiaci sa ráta do ďalších ôsmich rokov. Mesiac by mal potenciálne slúžiť ako základňa pre lety na Mars.