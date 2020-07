MTV Video Music Awards 2020: Nomináciám vládnu Ariana Grande a Lady Gaga

Gaga a Grande majú silnú konkurenciu

Odovzdávanie cien bez publika

31.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zoznamu kandidátov na 2020 MTV Video Music Awards vládnu Ariana Grande a Lady Gaga, ktoré si pripísali po deväť nominácií. Nasledujú Billie Eilish a The Weeknd, ktorí majú v hre po šesť.Všetci štyria uvedení sa pritom uchádzajú o trofej v kategórii Videoklip roka, kde si nominácie vyslúžili Eilish s Everything I Wanted, Eminem a Juice WRLD (Godzilla), Future a Drake (Life Is Good), Gaga a Grande s hitom Rain on Me, Taylor Swift a jej The Man a napokon The Weeknd s videom Blinding Lights.Gaga a Grande sa vďaka Rain on Me uchádzajú aj o ceny pre pieseň roka, najlepšiu popovú pieseň, za najlepšiu spoluprácu, najlepšiu kameru, najlepšie vizuálne efekty a tiež najlepšiu choreografiu.V kategórii Pieseň roka proti nim stoja Billie Eilish (Everything I Wanted), Doja Cat (Say So), Megan Thee Stallion (Savage), Post Malone (Circles) a Roddy Ricch (The Box). Umelcom alebo umelkyňou roka sa môžu stať DaBaby, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone alebo The Weeknd.V súlade s rokom 2020, poznačeným pandémiou koronavírusu , organizátori ocenení pridali dve nové kategórie - Najlepšie video z domu a Najlepšie vystúpenie počas karantény, ktoré upozorňujú na kreatívne spôsoby, ktorými sa umelci vysporiadali so situáciou. Na vma.mtv.com zároveň spustili hlasovanie v 15 genderovo neutrálnych kategóriách, ktoré potrvá do 23. augusta.O cenu pre Najlepšie video z domu sa uchádzajú 5 Seconds of Summer (Wildflower), Ariana Grande a Justin Bieber (Stuck With U), Blink-182 (Happy Days), Drake (Toosie Slide), John Legend (Bigger Love) a Twenty One Pilots (Level of Concern). V druhej menovanej si nominácie vyslúžili Chloe x Halle (Do It (from MTV Prom-Athon)), CNCO: MTV Unplugged At Home, DJ D-Nice: Club MTV Presents: #DanceTogether, John Legend: #TogetherAtHome Concert Series, Lady Gaga: Smile z One World: Together At Home a Post Malone: Nirvana Tribute.Udeľovanie 2020 VMAs z brooklynského Barclays Center a ďalších ikonických miest New Yorku odvysielajú naživo v nedeľu 30. augusta. Newyorský guvernér Andrew Cuomo sa v súvislosti s podujatím minulý mesiac vyjadril, že "bude dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny, vrátane obmedzeného alebo žiadneho publika".