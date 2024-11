Kraak & Smaak so živou kapelou aj s afterpárty na Danube Music Day v MMC

V bratislavskom MMC zahrajú 14. novembra 2024 prierez svojou dvadsaťročnou tvorbou a predstavia aj skladby z pripravovaného albumu. Pred a po ich vystúpení rozohrejú Funkadelic Brothers (DJ Koki + Matthew Sax).

Dvadsať rokov na scéne s neúnavným a energickým funky s prvkami elektroniky. To je Kraak & Smaak z Leidenu, ktorá funguje ako trojica producentov Oscar de Jong, Mark Kneppers, Wim Plug, ale posledné roky vystupuje aj v sprievode živej kapely a speváčok. Tak tomu bude aj na bratislavskom koncerte 14. novembra 2024 v MMC (Majestic Music Club).

Publikum prevedú celou svojou tvorbou, ktorá je jedinečným mixom funku, soulu, disca, elektroniky. Tento tanečný ohňostroj vybuchol na takých festivaloch ako Glastonbury, Coachella, Amsterdam Dance Event.

Kapela teraz pracuje na svojom šiestom štúdiovom albume, z ktorého zatiaľ zverejnila single My All; Ready For Ya. V lete si pripomenuli svoje dvadsiate výročie výberovým albumom Twenty. K tomu sa im dostalo aj pocty v podobe remixového albumu Twenty: The Remixes, kde im pripravil mix Purple Disco Machine, Yuksek, Joe Goddard, Jitwam či Moods.

Po Kraak and Smaak (LIVE) bude nasledovať afterpárty, o ktorú sa postará Funkadelic Brothers – DJ Koki + Matthew Sax. Hrávajú modernú tanečnú hudbu 21. storočia, v ktorej spájajú jazzové hranie s DJingom. Každá party, každý live koncert je pre nich jedinečný a originálny zážitok.

Vstupenky:

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/kraak-smaak-live-nl-danube-music-day-2024-11-14/

https://tootoot.fm/sk/events/65f70eb41b234e0bd095c123

https://goout.net/sk/danube-music-day-kraak-and-smaak/szpupdx/