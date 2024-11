Vychádza album Narodil sa spevák s piesňami Karola Duchoňa

Spevák Karol Duchoň odišiel predčasne do hudobného neba vo veku 35 rokov 5. novembra 1985. V deň výročia úmrtia vychádza album s jeho piesňami Narodil sa spevák. Do dnešných dní, aj 39 rokov od jeho náhleho odchodu, je jedným z najžiadanejších a tiež najpredávanejších interpretov, jeho piesne stále rotujú v slovenskom éteri.





Album Narodil sa spevák ponúka sedemnásť piesní, sú nimi Mária, Beatový problém, Nálady, Vonia kakao, Pozri, to je noc, Pre Elišku, Hľadám tvoju tvár, Sviatky, Na srdci mi hraj, Zimné vlaky, Tak sa maj, Ľubica, Sľúbim vám, Narodil sa spevák, Dve oči neverné, Láska, bože, láska a Zmes slovenských ľudových piesní.Za svoju krátku, no veľmi aktívnu kariéru stihol nahrať len tri radové albumy, viac ako 150 skladieb v slovenčine, ale aj v nemčine. Tie sa logicky na klasický formát vinylovej platne nemohli dostať, tak sa postupne aj po Duchoňovej smrti objavovali na rôznych kompiláciách. Vydavateľstvo Musica v spolupráci so STVR prináša už tretí rok po sebe práve na výročie úmrtia takúto kompiláciu nikdy nevydaných nahrávok alebo ich verzií na CD. Tie pochádzajú z televíznych aj rozhlasových programov v období od začiatku jeho hudobnej kariéry, teda od roku 1970 až po rok 1985."Znie to až neuveriteľne, že aj toľko rokov po smrti takejto legendy sa v útrobách archívov STVR našlo také množstvo neobjavených nahrávok. Mohlo tak vzniknúť tretie, no zároveň definitívne posledné CD nikdy nevydaných skladieb," ozrejmuje majiteľ vydavateľstva Martin Hanuska.Spolu až 17 skladieb sa dočkalo vydania po dôkladnom, no šetrnom digitálnom masteringu tak, aby ich zvuk bol hodný roku vydania 2024 a značky kráľa slovenského popu, ktorý sa rodí raz za storočnicu. CD vychádza v limitovanom náklade a neskôr aj digitálne, rovnako ako jeho dva predchádzajúce albumy Záhrada piesní a Piesne nosím.