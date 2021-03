Krajčí: Epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zlepšila

Epidemiologická situácia okolo nového koronavírusu sa za posledný týždeň na Slovensku mierne zlepšila, krivku sa podarilo zlomiť. Počet hospitalizovaných sa drží na čísle 4048. Denne ochoreniu COVID-19 podľahne 108 ľudí. Reprodukčné číslo sa pohybuje na úrovni 0,95 až 1. Stúpol aj počet aplikovaných vakcín, mobilita klesla. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



"Predpoklad na ďalšie obdobie je, že sa nám začne postupne zlepšovať epidemiologická situácia," povedal s tým, že je to vďaka zodpovednosti ľudí, ktorí dodržiavajú opatrenia a tiež vďaka očkovaniu.



Sedemdňový priemer vykonaných antigénových a PCR testov sa znížil z 5313 na 4716. Pozitivita vykonaných PCR testov je na hodnote 20 percent a pozitivita antigénových testov sa dlhodobo drží na jednom percente.



Mierne klesol počet osôb na umelej pľúcnej ventilácii z 376 na 373. Za posledný týždeň mierne stúpol počet hospitalizovaných z 4042 na 4048. Celkovo sa proti ochoreniu COVID-19 dalo zaočkovať 544.986 ľudí, z toho druhú dávku dostalo 188.450 osôb.



Situácia je podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Petra Stachuru veľmi vážna na ventilovaných lôžkach a na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Uviedol tiež, že počet výjazdov zdravotníckych záchranárov k pacientom klesá.

Po novom sú v nižšom druhom stupni varovania len okresy Kežmarok, Nové Zámky a Tvrdošín. Najhorších čiernych okresov je 35, bordových 41. Toto rozdelenie platí od pondelka 15. marca.

Čierne sú okresy: Bánovce nad Bebravou, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Košice I – IV, Košice okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota. V nich je potrebný najviac sedemdňový test aj na návštevu prírody.

Minister Krajčí navrhuje, aby sa pri pozitívnych ľuďoch, ktorí prichádzajú zo zahraničia, ich vzorka rovno sekvenovala a zistila sa prípadná mutácia.

Minister Krajčí odmieta, že 35 miliónov nakúpených testov nie je vhodných na samotestovanie v domácnosti. „Všetky testy, ktoré ministerstvo zdravotníctva nakúpilo, môžu byť použité aj na samotestovanie,“ hovorí s tým, že pri domácich testoch by sa mali používať kratšie tyčinky.

Šesť ľudí zo siedmich, ktorým nedávno určili juhoafrickú mutáciu, ju nemá, variant našli v šiestich iných vzorkách, oznámil virológ Boris Klempa. Zo siedmich pôvodných sa potvrdil len u ženy z Banskej Bystrice, ktorá pricestovala zo Zanzibaru, a neplatí tak, že by sa potvrdil napríklad u ľudí, ktorí prišli z Ukrajiny či Nemecka.

Juhoafrickú mutáciu objavili v Žiline, Bratislave, Malackách a v Hlohovci. Zo 72 sekvenovaných vzoriek našli vedci prítomnosť britskej mutácie v 61, českú v piatich a juhoafrickú mutáciu v šiestich.

V marci očakávame vyše 305-tisíc dávok Pfizeru, takmer 310-tisíc dávok AstraZenecy a 75 600 dávok Moderny. Jednodávková vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson, s ktorou Slovensko ráta od apríla, bude s dodávkami zrejme meškať.

Od budúceho týždňa otvorí ministerstvo zdravotníctva 40-tisíc termínov na očkovanie AstraZenecou týždenne a sľubuje aj „tisícky“ miest na Pfizer.

Ministerstvo zdravotníctva zriadilo infolinku a email, kde môžu občania nahlasovať nedodržiavanie opatrení, napríklad karantény či konanie osláv: 02/222 009 11 alebo na peo@health.gov.sk

Človek si v novom systéme očkovania bude môcť vybrať buď termín (ak spĺňa kritéria – aktuálne vek nad 60), alebo vakcinačné miesto, kde chce byť čakateľom. Aplikácia neskôr prinesie aj možnosť byť náhradníkom, ak je osoba schopná dostaviť sa rýchlo na očkovacie miesto.

Systém ponúka čakateľom termíny po ich uvoľnení zostupne podľa veku. V prvom rade plánuje termíny na preočkovanie a „posunuté“ osoby a osoby s vyššou prioritou (zdravotníci). Následne zohľadňuje vek osoby a zostupne im prideľuje termín, nezáleží na poradí v akom boli prihlásení. Zohľadňuje sa zároveň vekové obmedzenie pre jednotlivé vakcíny.

Čakateľ môže odmietnuť ponúknutý termín, opakovane mu bude sms správou ponúknutý termín pri uvoľnení novej kapacity.

Je možné, že pravidlá pri návrate zo zahraničia sa sprísnia – do úvahy pripadá povinná karanténa, ale nie v štátnych zariadeniach, ako počas prvej vlny. Navrátilci by mohli ísť napríklad do hotelov a pobyt by si platili sami. Minister Krajčí vyzýva ľudí, aby necestovali do exotiky. „Juhoafrická mutácia už môže byť prítomná medzi obyvateľmi,“ povedal.

Nie pri každom prípade vedeli zistiť, kde sa ľudia nakazili. Minister navrhuje, aby sa pri pozitívnych ľuďoch, ktorí prichádzajú zo zahraničia, ich vzorka rovno sekvenovala a zistila sa prípadná mutácia.

Marek Krajčí opätovne odmietol, že by plánoval podať demisiu. Minister zdravotníctva tvrdí, že má podporu premiéra aj hnutia OĽaNO. „Nebudem podávať sám demisiu,“ povedal.

