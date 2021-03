Šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sa za Matoviča ospravedlnila predsedníčke dozornej rady EMA

Štandardné trvanie je rok

9.3.2021 - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sa ospravedlnil predsedníčke dozornej rady Európskej liekovej agentúry (EMA) a riaditeľke rakúskej liekovej agentúry Christe Wirthumer-Hoche za výroky premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na jej adresu.Informovala o tom hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková. Riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová v utorok osobne kontaktovala Wirthumer-Hoche a ospravedlnila sa jej.Baťovú mrzí vyjadrenie premiéra smerom k odborníčke EMA. Podotkla, že Wirthumer-Hoche je uznávanou odborníčkou, ktorá mnohokrát pomohla a poradila jej osobne aj ŠÚKL.„Verím, že dnešné vyjadrenie pána premiéra bolo výsledkom neznalosti procesov a neznalosti pracovného nasadenia expertov z celej EÚ, ktorí od času pandémie pracujú 24 hodín denne bez ohľadu na to, či sú Vianoce, sviatky alebo nedele,“ napísala.Jurkemíková priblížila, že EMA zodpovedá za vedecké posúdenie vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19, ktorých samotná registrácia by za štandardných okolností trvala približne rok.Zároveň podotkla, že odborníci z EMA posledné mesiace neúnavne pracujú, aby sa občania Európskej únie vrátane Slovenska mohli očkovať vakcínami, ktoré spĺňajú prísne nároky na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu.„Slovensko ťaží z toho, že je členom EÚ a môže sa spoľahnúť na tých najlepších expertov so skúsenosťami s posudzovaním vakcín,“ poznamenala.Zároveň dodala, že proces registrácie vakcín proti COVID-19 bol nastavený tak, aby sa neustúpilo z odborných požiadaviek na vakcíny, a aby sa zároveň proces skrátil na čo najkratší čas.Z daného dôvodu bol zavedený aj nástroj priebežného posudzovania ešte pred žiadosťou o registráciu. V ňom je momentálne aj vakcína Sputnik V.Podľa nej však EMA ani iné liekové agentúry nemôžu donútiť výrobcu predkladať dáta, ktoré ešte nemá k dispozícii. Preto dĺžka registrácie priamo závisí od výrobcu a EMA ju v prípade nekompletných údajov nedokáže ovplyvniť.Wirthumerová-Hocheová v nedeľu 7. marca večer uviedla, že EMA neodporúča núdzové používanie ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V.Na toto vyjadrenie v utorok reagoval Matovič cez svoj profil na sociálnej sieti. EMA odkázal, aby počas nasledujúcich mesiacov pracovali nonstop.„Milá Christa, všetci by sme boli veľmi radi, aby ste si v EMA na nasledujúce mesiace zmenili pracovnú dobu na 24 hodín denne a 7 dní v týždni - a neschvaľovali tak nové vakcíny tri mesiace, ale tri týždne. Ide totiž o život. A nie jeden. Ďakujem za pochopenie,“ napísal.