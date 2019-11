Kraje chcú rozšíriť kompetencie kontrol v sociálnych zariadeniach

Na snímke zľava podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ZSK) Peter Dobeš, predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, predseda TTSK Jozef Viskupič, predseda TSK Jaroslav Baška, predseda BBSK Ján Lunter, podpredseda NSK Marián Kéry a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský počas stretnutia predsedov samosprávnych krajov SK8 v Trnave v piatok 22. novembra 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 22. novembra (TASR) – Predstavitelia ôsmich vyšších územných celkov (VÚC) po piatkovom rokovaní združenia SK8 v Trnave vyšli s požiadavkou na posilnenie pozície krajov pri novom operačnom programe regionálneho rozvoja na roky 2021 - 2027, na zmenu zákona na rozšírenie kompetencií pri kontrolách v sociálnych zariadeniach i na vznik zákona o kultúrno-kreatívnych centrách. Predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič informoval, že združenie rozhodlo aj o kreovaní dočasnej pracovnej skupiny pre riešenie financovania miestnych akčných skupín (MAS).SK8 sa na podnet predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu obráti na ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera (Smer-SD) a chce iniciovať zmenu zákona o sociálnych službách. Mala by rozšíriť kompetencie na vykonávanie kontrol v zariadeniach sociálnych služieb neverejných poskytovateľov. Zámerom je do kontroly začleniť popri krajoch aj mestá a obce, ktoré, ako dodal Droba, najlepšie poznajú reálie, vedia, aký poskytovateľ u nich pracuje.uviedol Droba.Viskupič informoval o zhode členov SK8 obrátiť sa na ministerstvo školstva so žiadosťou rešpektovania rozhodnutí VÚC pri určovaní počtu žiakov v prvých triedach jednotlivých učebných a študijných odborov na stredných školách.dodal Viskupič.Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský vyšiel s návrhom vzniku pracovnej skupiny, ktorá by rokovala s ministerstvom pôdohospodárstva ako riadiacim orgánom, a prípadne aj bankami, o financovaní miestnych akčných skupín (MAS). Dobrovoľné združenia obcí sú podľa jeho slov významným nositeľom myšlienok v regiónoch a takisto zaujímavým zdrojom investícií. Aktuálne však už nemajú zabezpečené financovanie a je ohrozený ich existenčný potenciál. Na Slovensku je viac ako 100 MAS, v PSK z toho funguje 23.SK8 sa zaoberalo aj návrhom zákona o kultúrno-kreatívnych centrách.uviedol predseda SK8.