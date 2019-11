Rezort dopravy: Zmenu mýtneho systému bude riešiť až nová vláda

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. novembra (TASR) – Nová súťaž na prevádzkovateľa mýtneho systému bude až úloha novej vlády. O výhodnejšom nastavení prerozdelenia príjmov z prevádzky tohto systému bude totiž možné rozhodnúť až po skončení aktuálne platnej zmluvy. Skonštatoval to rezort dopravy. Opozičné hnutie OĽaNO však tvrdí, že novú transparentnú súťaž už mal súčasný minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) riešiť. Reagovali tak na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.Odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR priblížil, že aktuálne platná zmluva na prevádzku mýtneho systému bola podpísaná ešte v čase prvej vlády strany Smer-SD, nezmenil ju ani žiadny z nasledujúcich dvoch ministrov a aj súčasný minister ju zdedil aj s podmienkami prerozdelenia výnosov.poznamenal rezort dopravy.Hnutie OĽaNO však tvrdí, že situáciou by sa mal minister dopravy zaoberať okamžite. To, že sa súťaž ešte nepripravuje, označil poslanec OĽaNO Ján Marosz ako zlyhanie ministra.podotkol na piatkovej tlačovej konferencii Marosz.Zároveň upozornil, že štát, ktorý zaplatil prostredníctvom NDS za vybudovanie mýtneho systému 256 miliónov eur, nevlastní nielen technické zariadenia, ale ani systém ako taký. Zistenia NKÚ sú podľa neho dôkazom, že vlády Roberta Fica aj Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD) pri výstavbe ciest vsádzajú iba na eurofondy.uviedol Marosz.NKÚ upozornilo na neefektívne a nehospodárne nastavený systém výberu mýta na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov kontroly zameranej na fungovanie mýtneho systému. Ukázala, že len desať centov z jedného eura zaplateného prostredníctvom mýta za užívanie spoplatnených úsekov ciest bolo v rokoch 2014 až 2018 použitých na výstavbu nových diaľnic.