Krajiny dohovoru o obchode s zvieratami zakázali vývoz slonov do zoo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 27. augusta (TASR) - Signatárske krajiny Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v utorok schválili takmer úplný zákaz vývozu slonov afrických odchytených v divočine do zoologických záhrad, informovala agentúra AFP.Krajiny text zákazu schválili po debate na konferencii CITES v švajčiarskej Ženeve. Proti rozhodnutiu sa postavilo najmä Zimbabwe, ktoré sa snažilo hlasovanie zablokovať.Krajiny sa na začiatku konferencie dohodli na obmedzení obchodovania so živými africkými slonmi len na miesta ich prirodzeného výskytu. Po zmene zo strany Európskej Únie však slony majú zostať na mieste svojho prirodzeného výskytu v Afrike, okrem výnimočných okolností, keď ich prevoz do podmienok mimo prirodzeného výskytu prinesie preukázateľný úžitok.Slony patria v západnej, strednej a východnej Afrike medzi živočíšne druhy, ktoré potrebujú v rámci CITES najviac ochrany. Obchodovanie s nimi je však čiastočne povolené v južnej časti Afriky, kde sa populácii týchto cicavcov darí lepšie.Zimbabwe podľa AFP od roku 2012 odchytilo viac ako 100 slonov a vyviezlo ich do čínskych zoologických záhrad, uvádza AFP s odvolaním sa na humanitárnu organizáciu Humane Society International (HSI).Konferencia CITES sa koná v Ženeve v dňoch 17.-28. augusta, uvádza na svojej webovej stránke časopis National Geographic. Signatárske krajiny sa na nej venujú budúcnosti obchodovania so slonovinou, nelegálnemu zabíjaniu nosorožcov a obchodovaniu s ich rohmi, starostlivosti o populáciu afrických slonov a rastúcemu obchodu s exotickými zvieratami.