Krajiny EÚ sa zhodli na potrebe zamerať sa na externé hranice a na boj proti prevádzačstvu, tvrdí Ódor

Potreba vyhlásenie vojny prevádzačom

Dobrý kompromis

7.10.2023 (SITA.sk) - Na neformálnom samite v Granade vznikla medzi krajinami EÚ v súvislosti s nelegálnou migráciou zhoda na tom, že je potrebné sa viac zamerať na externé hranice. Uviedol to premiér Ľudovít Ódor , ktorý na samite diskutoval o migrácii a tiež o rozširovaní EÚ v budúcnosti.Ódor uviedol, že je zhoda na tom, aby sa viac pracovalo s krajinami, cez ktoré prechádzajú migranti, a že je potrebné vyhlásiť vojnu prevádzačom. To je podľa Ódora dôležité na zastavenie ich snáh ešte v zárodku.„Európa je pomerne jednotná v tom, že musíme byť proti prevádzačstvu veľmi silní a musíme zničiť väčšinu sietí a ciest, kde fungujú," uviedol predseda vlády.Ódor informoval, že menšia zhoda je vo vnútornom pohľade na migráciu, no väčšina krajín je solidárna v tom duchu, že je potrebné podporovať krajiny, ktoré chránia vonkajšie hranice, a to nielen slovne, ale niekedy aj finančne, pretože ide o celoeurópsky záujem.„Ak nie sme ochotní nájsť celoeurópske riešenie a urobiť kompromisy a byť solidárni s ďalšími krajinami, dobehne nás to. Riešením bude len to, že schengen už nebude fungovať alebo mnohé krajiny budú vyňaté zo schengenu a stratíme veľkú výhodu, ktorou je cestovanie po celej Európe bez kontrol," vysvetlil premiér a doplnil, že všetky krajiny sú za to, aby Európska komisia v tejto súvislosti vyčlenila viac financií.Podľa predsedu vlády sa však črtá dobrý kompromis, ktorý môže priniesť riešenia k tomu, aby bol boj s migráciou budúci rok úspešný. Migrácia podľa slov Ódora postupne klesá, keďže ide o sezónnu záležitosť.Výrazné zníženie však Ódor predpokladá až v novembri, pričom budúci rok by mohla byť EÚ na neželanú migráciu už pripravená.