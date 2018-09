Krajiny EÚ v roku 2016 prišli na príjmoch z dane takmer o 150 mld. eur

Na snímke Pierre Moscovici. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. septembra (TASR) - Členské krajiny Európskej únie (EÚ) stratili v roku 2016 takmer 150 miliárd eur na príjmoch z dane z pridanej hodnoty (DPH). Uviedla v piatok Európska komisia (EK) s odvolaním sa na výsledky novej štúdie.Komisia skonštatovala, že hoci členské štáty urobili veľa na zlepšenie výberu DPH, z nových údajov vyplýva, že na to, aby mohli vo svojich rozpočtoch naplno využívať tieto daňové príjmy, je potrebná reforma súčasného systému DPH v Únii, ako aj lepšia spolupráca na úrovni EÚ.Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol, že členské štáty si za lepší výber DPH zaslúžia uznanie a pochvalu, zároveň však dodal, že straty z DPH, ktoré chýbali štátnym rozpočtom, možno v uvedenom roku vyčísliť na 150 miliárd eur.zhodnotil situáciu.Podľa jeho slov výrazné zlepšenie situácie nastane iba po prijatí reformy DPH, ktorú exekutíva EÚ navrhla pred rokom. A preto vyzval členské štáty, aby sa v rokovaniach v oblasti konečného systému DPH pohli vpred a dosiahli dohodu ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia koncom mája 2019.V nominálnom vyjadrení sa výpadok príjmov z DPH v roku 2016 znížil o 10,5 miliardy eur na 147,1 miliardy eur. To predstavuje pokles na 12,3 % celkových príjmov z DPH v porovnaní s 13,2 % v predchádzajúcom roku.Jednotlivé výsledky členských štátov sa však stále výrazne líšia. Výpadok príjmov z DPH klesol v 22 členských štátoch. Dobré výsledky zaznamenali Bulharsko, Lotyšsko, Cyprus a Holandsko, kde vo všetkých prípadoch došlo k poklesu výpadku príjmov z DPH o viac ako päť percentuálnych bodov. Výpadok príjmov z DPH sa však zvýšil v šiestich členských štátoch: Rumunsku, Fínsku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Estónsku a Francúzsku.(spravodajca TASR Jaromír Novak)