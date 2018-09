Pri útoku nožom v New Yorku boli zranené tri malé deti a dvaja dospelí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. septembra (TASR) - Najmenej päť zranených si v piatok vyžiadal útok nožom, ktorý v New Yorku spáchala 52-ročná žena. Medzi zranenými sú aj najmenej tri deti. Zranenia jedného z nich sú vážne, nie však život ohrozujúce. S odvolaním sa na newyorskú políciu o tom informovala stránka spravodajskej televízie CBS.Útok sa odohral v newyorskej štvrti Queens, v dome, ktorého časť slúžila ako materská škola. Páchateľku útoku, ktorá spôsobila zranenia nožom aj sama sebe, už polícia zadržala. Podľa niektorých zdrojov žena v spomínanom zariadení pracovala.Okrem nej boli zranení ešte dvaja dospelí - jeden zamestnanec detského centra a zrejme otec jedného z detí.Na pozorovanie do nemocnice previezli aj štyri deti, ktoré pri útoku neboli zranené.