Krajiny G20 zaviedli 40 nových reštriktívnych opatrení v obchode

Ženeva 22. novembra (TASR) - Krajiny skupiny G20 (20 najväčších svetových ekonomík) zaviedli 40 nových reštriktívnych opatrení v obchode od polovice mája do polovice októbra, ktoré pokrývajú približne 481 miliárd USD (421,60 miliardy eur) obchodnej výmeny. Uviedla to vo štvrtok Svetová obchodná organizácia (WTO) vo svojej správe.Tieto zistenia by mali vážne znepokojiť vlády G20 a celé medzinárodné spoločenstvo, skonštatoval vo vyhlásení generálny riaditeľ WTO Roberto Azevedo.Hrozí pritom ďalšia eskalácia sporov. Ak bude pokračovať súčasný trend, ekonomické riziká sa zvýšia, čo bude mať negatívny vplyv na hospodársky rast, pracovné miesta a spotrebiteľské ceny na celom svete.Svetová obchodná organizácia robí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla zmierniť situáciu, dodal Azevedo, ale riešenie si vyžaduje politickú vôľu a štátnické schopnosti lídrov G20, ktorí sa stretnú na budúci týždeň v Argentíne.uviedla WTO v správe.Tri štvrtiny najnovších obchodných reštrikcií predstavovalo zvýšenie ciel, pričom mnohé z nich boli odvetou za clá na oceľ a hliník v USA.WTO však do týchto čísiel nezarátala opatrenia, ktoré boli oznámené, ale zatiaľ neboli zavedené. A jedna krajina G20 požiadala, aby ju vynechali z monitorovacej správy, ktorá bola vykonaná na účel, uviedla WTO.Krajiny G20 tiež zaviedli takmer sedem opatrení na liberalizáciu obchodu, ako je zníženie dovozných ciel a vývozných ciel.Hodnota obchodnej výmeny, na ktorú sa vzťahujú liberalizačné opatrenia, dosiahla 216 miliárd USD. Dve tretiny tejto hodnoty boli prisúdené Číne, ktorá znížila viac ako 1400 sadzieb na vozidlá, komponenty a iné produkty.