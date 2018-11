Nie je najlepší čas na zmeny v Renault - Nissan, tvrdí Francúzsko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. novembra (TASR) - Teraz nie je najlepší čas na úvahy o zmenách v mocenskej rovnováhe v aliancii Renault - Nissan, odkázalo údajne Francúzsko Japonsku. Uviedol to predstaviteľ kancelárie prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý nechcel byť menovaný.Alianciou otriaslo zatknutie jej šéfa Carlosa Ghosna v Japonsku, kde čelí obvineniam z finančného pochybenia. To vyvolalo neistotu a napätie v otázke rovnováhy medzi partnermi.Automobilka Nissan medzitým vo štvrtok odvolala Ghosna z postu predsedu predstavenstva.Podľa nemenovaného francúzskeho predstaviteľa momentálne nie je vhodný čas na akékoľvek zmeny podielov členov aliancie. Spresnil, že Nissan by mohol napríklad zvýšiť svoj podiel v Renaulte, ale japonská firma údajne povedala, že to nemá v pláne.Napriek tomu by mohlo dôjsť k diskusii o štruktúre aliancie v budúcnosti, dodal úradník z prezidentského paláca.Francúzska vláda má 15 % podiel v automobilke Renault, ktorá zase vlastní 43,4 % podiel v Nissane. Japonská spoločnosť má zase 15 % podiel v Renaulte a 34 % podiel v Mitsubishi Motors.Ghosn boltrojčlennej aliancie a presadzoval jej hlbšie prepojenie vrátane potenciálneho úplného zlúčenia Renaultu a Nissanu, napriek silným výhradám v japonskej firme.Niektorí priemyselní analytici spojili tento tlak s načasovaním jeho zatknutia.