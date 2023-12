Krajiny G7 sa dohodli na odložení platby štátneho dlhu Ukrajiny do roku 2027

22.12.2023 (SITA.sk) - Skupina oficiálnych veriteľov Ukrajiny z krajín skupiny G7 a Parížskeho klubu sa dohodla na pozastavení splátok oficiálneho dlhu do roku 2027.Ako referuje web epravda.com.ua s odvolaním sa na tlačovú službu ukrajinského ministerstva financií, dodatky k memorandu o porozumení o pozastavení platieb oficiálneho dlhu vo štvrtok podpísal šéf rezortu Serhij Marčenko. Podpisom dodatkov sa do konca marca 2027 predĺžila platnosť memoranda o porozumení o pozastavení platieb verejného a štátom zaručeného dlhu so skupinou oficiálnych veriteľov Ukrajiny zo skupiny G7 a Parížskeho klubu združujúceho zástupcov 19 najbohatších štátov sveta, ktoré sú zároveň veriteľmi zadlžených štátov. Spomenuté memorandum bolo podpísané 14. septembra 2022.„Som vďačný našim partnerom z krajín G7 za ich pochopenie pre potreby Ukrajiny v čase vojny. Toto dobrovoľné pozastavenie splácania dlhu je súčasťou balíka medzinárodnej pomoci vo výške 122 miliárd dolárov, ktorý poskytli partneri Ukrajiny,“ povedal Marčenko.