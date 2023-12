Kto je páchateľ streľby v Prahe? Nenávidel svet, inšpiroval sa Afanaskinovou a v lese zrejme zabil aj muža s bábätkom

aktualizované 22. decembra, 7:20



Príspevky písal v azbuke

Decembrová streľba v Briansku

Vražda muža s bábätkom

22.12.2023 (SITA.sk) -Páchateľ, ktorý vo štvrtok vraždil na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a bol jej študentom, svoj útok plánoval. Ako píše web iDNES.cz, tento týždeň na sociálnej sieti Telegram napísal, že nenávidí svet a chce za sebou zanechať pokiaľ možno čo najviac bolesti.Podľa portálu seznamzpravy.cz si profil so svojím menom na Telegrame založil začiatkom tohto mesiaca a zverejňoval na ňom príspevky v azbuke.V nich autor najskôr píše, že profil bude jeho denník a že chce spáchať streľbu v škole, možno aj samovraždu. Neskôr potom dodal, že ho inšpirovala Alina Afanaskinová, no tá podľa neho nezabila dosť ľudí a on sa to pokúsi napraviť.Odkazoval tým na ruskú školáčku Alinu Afanaskinovú, páchateľku masovej streľby v škole Briansku, pri ktorej 7. decembra zomreli dvaja ľudia a ďalší boli zranení. Potom sama spáchala samovraždu.Polícia pracuje s možnosťou, že by profil mohol skutočne patriť vrahovi, ale isté to nie je. Teóriu, že by skutočne išlo o účet útočníka, však spochybňujú niektorí experti. Tí pripomínajú napríklad možnosť Telegramu spätne upravovať príspevky a poukazujú aj na perfektnú ruštinu v príspevkoch.Incident sa odohral vo štvrtok poobede v budove Filozofickej fakulty Karlovej univerzity na Námestí Jana Palacha. Na niekoľko hodín bolo následne uzavreté celé námestie v centre českej metropoly aj blízke okolie. Niektorí zamestnanci a študenti školy sa zabarikádovali vo vnútri budovy.Strelec, ktorého české médiá identifikovali ako David K., predtým v rovnaký deň zabil svojho otca v obci Hostouň na Kladensku. Policajný prezident Martin Vondrášek povedal, že po streľbe na fakulte spáchal samovraždu, ale polícia vyšetruje aj možnosť, že ho zabila aj policajná streľba.Strelec tiež pred niekoľkými dňami pravdepodobne zabil aj muža a jeho dvojmesačné bábätko v lese v Klánoviciach na okraji českej metropoly.Ako referuje web iDNES.cz, na tlačovej konferencii to uviedol Vondrášek. Obete si vyberal náhodne, bez súvislostí. Tragédia v Prahe má podľa Vondráška 14 obetí plus mŕtveho páchateľa, pričom ďalších 25 ľudí je zranených, z toho desať osôb ťažko.