Krajiny G7 sa zaviažu darovať svetu miliardu vakcín proti koronavírusu, chcú urýchliť koniec pandémie

Bidenov záväzok

Vybudovanie lepšieho sveta

Čas je dôležitý

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Krajiny G7 sa zaviažu darovať najmenej miliardu dávok vakcín proti koronavírusu . Vo štvrtok o tom informoval britský premiér Boris Johnson s tým, že polovicu by mali dodať Spojené štáty a 100 miliónov Veľká Británia.Vyhlásenie je reakciou na výzvu amerického prezidenta Joea Bidena spojencom, aby sa pridali k snahe urýchliť koniec pandémie a podporiť strategickú pozíciu najbohatších demokracií sveta.Johnson sa tak vyjadril vo štvrtok, deň pred samitom lídrov krajín G7 v Anglicku a len niekoľko hodín po tom, ako sa Biden zaviazal, že Spojené štáty darujú 500 miliónov dávok vakcín. „Spolu s našimi globálnymi partnermi pomôžeme vyviesť svet z tejto pandémie,“ uviedol Biden s tým, že v piatok na samite sa k Spojeným štátom pridajú aj ďalšie krajiny G7.Kancelária britského premiéra informovala, že prvých päť miliónov dávok Británia daruje už v nadchádzajúcich týždňoch a zvyšok v budúcom roku. Bidenov záväzok je pritom nad rámec 80 miliónov dávok, ktoré už predtým prisľúbil darovať do konca júna.„Dúfam, že na samite G7 moji kolegovia urobia podobné záväzky, aby sme mohli spoločne do konca budúceho roka zaočkovať svet a vybudovať ho naspäť lepší po koronavíruse,“ vyjadril sa Johnson vo vyhlásení, odkazujúc na slogan z kampane amerického prezidenta.Francúzsky prezident Emmanuel Macron ešte predtým privítal záväzok Spojených štátov a vyjadril sa, že Európa by mala konať podobne. Francúzsko podľa neho poskytne do konca roka najmenej 30 miliónov dávok.„Myslím, že Európska únia by mala mať rovnaké ambície ako Spojené štáty,“ povedal na tlačovej konferencii a dodal, že čas je dôležitý. „Je dôležitejšie povedať, koľko dávok dodáme budúci mesiac, ako dávať sľuby, ktoré splníme o 18 mesiacov,“ upozornil.Spojené štáty sa zaviazali nakúpiť a darovať 500 miliónov vakcín Pfizer , ktoré poskytnú prostredníctvom globálnej iniciatívy COVAX 92 krajinám s nižšími príjmami a Africkej únii. S ich distribúciou by sa malo začať v auguste, pričom 200 miliónov by mali dodať do konca roka a zvyšných 300 miliónov v prvej polovici budúceho roka.