Slovensko vylepšuje viac ako 5 000 dobrovoľníkov. Kde všade ich stretnete?

Zachraňujú zoo aj pamiatky

Pomoc mieri do viacerých slovenských miest

Čistíme prírodu

Ruku k dielu prikladá viac ako 5500 ľudí

11.6.2021 (Webnoviny.sk) -Naše Mesto je podujatie, na ktorom vymenia dobrovoľníci a dobrovoľníčky z viac ako stovky firiem svoje kancelárie za školy, nízkoprahové centrá, parky či dokonca hrady a odpracujú tento deň v prospech druhých a okolia, v ktorom žijú."Cieľom je celkovo zlepšovať prostredie, v ktorom školy, škôlky, neziskové organizácie či centrá voľného času pôsobia, keďže im za bežných okolností často nezostávajú financie a chýbajú ľudia," vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis , ktorá podujatie organizuje. Takáto pomoc je vítaná o to viac v období bezprostredne po pandémii, keď sa nielen občiansky sektor borí s dôsledkami koronakrízy. Zároveň rastie ochota firiem pomáhať.Podporu poskytla aj spoločnosť Hornbach, ktorá dlhodobo motivuje ľudí vychutnávať si dobrý pocit z manuálnej práce. Ten je pri Našom Meste znásobený faktom, že pomoc pôjde tam, kde je veľmi potrebná. "Rodinná firma Hornbach kladie dôraz na zodpovednosť za svoje okolie, spoločnosť a životné prostredie. Čistota a vzhľad prostredia, v ktorom žijeme, nám nie sú ľahostajné. Je veľmi motivujúce vidieť, že keď sa ľudia spoja, dokážu aj malými činmi zásadne zlepšiť život celých komunít," povedal David Kolář, riaditeľ komunikácie a marketingu spoločnosti.Čo všetko sa vlastne bude diať počas Nášho Mesta? Účastníci podujatia využili možnosť zapojiť sa do viac ako 320 aktivít po celom Slovensku. Na starosti majú maľovanie plotov, opravu detských ihrísk na sídliskách, sadenie stromov alebo čistenie prírody od odpadkov a ďalšie aktivity na spríjemnenie života v mestách.Napríklad v ZOO Bratislava sa dobrovoľníci pustia do doteraz nesprístupnenej časti areálu. Budú odstraňovať nežiaducu vegetáciu a vyčistia nepoužívanú jazdiareň, aby sa mohla zoo rozšíriť o viac druhov zvierat.Pomoci sa dočkajú i pamiatky. Dobrovoľníci priložia ruku k dielu na jednom z našich najznámejších hradov - na Devíne aj na piatich hradoch na východe Slovenska a troch v okolí Žiliny.Nadšených ľudí s chuťou pomáhať je možné stretnúť v 44 mestách po celom Slovensku v príznačných bielych tričkách s nápisom "Mám srdce na správnom MESTE". Aktivity sa tento rok podarilo priniesť do vyššieho počtu miest aj vďaka spoločnosti ARRIVA. "Spolu takmer 150 našich kolegýň a kolegov zo spoločností ARRIVA na Slovensku dokáže 11. júna, že nielen v práci ťaháme všetci za jeden povraz. Dobrovoľníckym podujatím podporíme lokálne aktivity a komunity v Nitre, Nových Zámkoch, Trnave, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši a Michalovciach,” povedal generálny riaditeľ spoločnosti László Ivan.Medzi najpopulárnejšie aktivity na Našom Meste patrí čistenie prírody. Dobrovoľníci vyrazia do lesov, parkov, na lúky či dokonca k riekam, aby uľavili životnému prostrediu a umožnili širokej verejnosti užívať si spokojnejšiu rekreáciu v krajšom prostredí.Činnosti zamerané na čistenie prírody sú združené v kategórii s názvom Vezmi si ma, ktorú zastrešuje spoločnosť ENVI - PAK. "V tejto kategórii je viac ako 70 aktivít. Sú medzi nimi napríklad čistenie čiernych skládok v Bratislave, odstraňovanie nečistôt z povodia Malého Dunaja, kde budú účastníci Nášho Mesta do kanoe vyťahovať z vody a z konárov zachytený odpad, práce pri Zoborskom kláštore v Nitre alebo čistenie niekoľkých potokov v okolí Liptovského Mikuláša či Košíc," menuje Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing OZV ENVI - PAK. Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. V tomto roku sa doň zapája viac ako 5 500 dobrovoľníkov zo 132 firiem a inštitúcií na rôznych miestach po Slovensku. Pomôžu tak dokopy 171 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie.Pred pandémiou COVID-19 sa do Nášho Mesta zapájalo ročne viac ako 10-tisíc ľudí. Tento rok sú počty účastníkov z bezpečnostných dôvodov nižšie. "Kladieme mimoriadny dôraz na zdravie. Obmedzili sme preto počty dobrovoľníkov, aby na jednej aktivite pracovali len ľudia z jednej firmy. Dbáme tak na to, aby sa rôzne skupiny navzájom nestretávali," vysvetlil na záver CEO Nadácie Pontis Michal Kišša.Informačný servis