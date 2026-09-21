Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 21.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matúš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. septembra 2026

Krajiny Karpatskej osmičky pripravili viac než 50 dohôd za viac ako miliardu eur. Polovica investícií smeruje do energetiky



Nová Karpatská osmička predstavila aj spoločný balík 95 investičných projektov za približne 40 miliárd eur. Súčasťou regionálneho formátu je aj Slovensko. Viac než 50 investičných a obchodných ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_47221 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Nová Karpatská osmička predstavila aj spoločný balík 95 investičných projektov za približne 40 miliárd eur. Súčasťou regionálneho formátu je aj Slovensko.


Viac než 50 investičných a obchodných dohôd v hodnote presahujúcej jednu miliardu eur pripravili na podpis účastníci prvého summitu Karpatskej osmičky (C8) na západe Ukrajiny. Nový formát regionálnej spolupráce združuje Ukrajinu, Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko, Rakúsko a Srbsko.

„Po prvý raz sa karpatský makroregión prezentuje ako jednotný trh s jednotným investičným portfóliom. Dnes je na podpis pripravených viac než 50 dohôd v hodnote presahujúcej jednu miliardu eur. A to je len začiatok,“ povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Približne polovica investičného portfólia sa týka energetiky. Projekty počítajú s rozvojom solárnej a veternej energetiky, systémov na uskladňovanie elektriny, nových cezhraničných prepojení či využívaním rozsiahlych ukrajinských podzemných zásobníkov plynu. Medzi plánmi je aj vytvorenie karpatského veterného energetického klastra s výkonom 1,5 gigawattu.

„Karpaty sa môžu stať dodávateľom energie pre Európsku úniu, a nie iba tranzitným regiónom. To priamo podporuje cieľ Európy dosiahnuť energetickú nezávislosť od Ruska,“ vyhlásil Zelenskyj.

Ambície nového zoskupenia sú podstatne väčšie než prvý balík dohôd za miliardu eur. Osem krajín predstavilo spoločné investičné portfólio pozostávajúce z 95 projektov v celkovej hodnote približne 40 miliárd eur. Okrem energetiky sa spolupráca sústreďuje na dopravu, logistiku, infraštruktúru, cezhraničný obchod a ekonomický rozvoj regiónu.

Medzi najväčšie plánované projekty patrí cezhraničná diaľnica medzi ukrajinským Ivano-Frankivskom a poľskými Katovicami, rozvoj optického internetu a sietí 5G či veterný klaster s výkonom 1,5 gigawattu. Účastníci sa zároveň dohodli, že stretnutia Karpatskej osmičky chcú organizovať každoročne a vytvoriť stálu platformu na koordináciu spolupráce.

C8 má podľa zakladajúcej deklarácie prehĺbiť spoluprácu štátov karpatského regiónu v ekonomike, energetike, doprave a bezpečnosti. Zelenskyj poukázal na to, že v Európe už fungujú podobné formáty spolupráce pre dunajský či baltský makroregión a nový karpatský formát ich má doplniť.



Zdroj: SITA.sk - Krajiny Karpatskej osmičky pripravili viac než 50 dohôd za viac ako miliardu eur. Polovica investícií smeruje do energetiky © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Údaje INEKO ukázali ako sú na tom mestá a samosprávne kraje s finančným zdravím. Zaujímavé sú najmä protichodné javy
<< predchádzajúci článok
CENTRAL oslávi 14. narodeniny vo veľkom štýle. Po modernizácii pozýva na Emmu Drobnú, Alana Murina a celodenný program

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 