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21. septembra 2026
Krajiny Karpatskej osmičky pripravili viac než 50 dohôd za viac ako miliardu eur. Polovica investícií smeruje do energetiky
Nová Karpatská osmička predstavila aj spoločný balík 95 investičných projektov za približne 40 miliárd eur. Súčasťou regionálneho formátu je aj Slovensko. Viac než 50 investičných a obchodných ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Nová Karpatská osmička predstavila aj spoločný balík 95 investičných projektov za približne 40 miliárd eur. Súčasťou regionálneho formátu je aj Slovensko.
Viac než 50 investičných a obchodných dohôd v hodnote presahujúcej jednu miliardu eur pripravili na podpis účastníci prvého summitu Karpatskej osmičky (C8) na západe Ukrajiny. Nový formát regionálnej spolupráce združuje Ukrajinu, Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko, Rakúsko a Srbsko.
„Po prvý raz sa karpatský makroregión prezentuje ako jednotný trh s jednotným investičným portfóliom. Dnes je na podpis pripravených viac než 50 dohôd v hodnote presahujúcej jednu miliardu eur. A to je len začiatok,“ povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Približne polovica investičného portfólia sa týka energetiky. Projekty počítajú s rozvojom solárnej a veternej energetiky, systémov na uskladňovanie elektriny, nových cezhraničných prepojení či využívaním rozsiahlych ukrajinských podzemných zásobníkov plynu. Medzi plánmi je aj vytvorenie karpatského veterného energetického klastra s výkonom 1,5 gigawattu.
„Karpaty sa môžu stať dodávateľom energie pre Európsku úniu, a nie iba tranzitným regiónom. To priamo podporuje cieľ Európy dosiahnuť energetickú nezávislosť od Ruska,“ vyhlásil Zelenskyj.
Ambície nového zoskupenia sú podstatne väčšie než prvý balík dohôd za miliardu eur. Osem krajín predstavilo spoločné investičné portfólio pozostávajúce z 95 projektov v celkovej hodnote približne 40 miliárd eur. Okrem energetiky sa spolupráca sústreďuje na dopravu, logistiku, infraštruktúru, cezhraničný obchod a ekonomický rozvoj regiónu.
Medzi najväčšie plánované projekty patrí cezhraničná diaľnica medzi ukrajinským Ivano-Frankivskom a poľskými Katovicami, rozvoj optického internetu a sietí 5G či veterný klaster s výkonom 1,5 gigawattu. Účastníci sa zároveň dohodli, že stretnutia Karpatskej osmičky chcú organizovať každoročne a vytvoriť stálu platformu na koordináciu spolupráce.
C8 má podľa zakladajúcej deklarácie prehĺbiť spoluprácu štátov karpatského regiónu v ekonomike, energetike, doprave a bezpečnosti. Zelenskyj poukázal na to, že v Európe už fungujú podobné formáty spolupráce pre dunajský či baltský makroregión a nový karpatský formát ich má doplniť.
Zdroj: SITA.sk - Krajiny Karpatskej osmičky pripravili viac než 50 dohôd za viac ako miliardu eur. Polovica investícií smeruje do energetiky © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac než 50 investičných a obchodných dohôd v hodnote presahujúcej jednu miliardu eur pripravili na podpis účastníci prvého summitu Karpatskej osmičky (C8) na západe Ukrajiny. Nový formát regionálnej spolupráce združuje Ukrajinu, Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko, Rakúsko a Srbsko.
„Po prvý raz sa karpatský makroregión prezentuje ako jednotný trh s jednotným investičným portfóliom. Dnes je na podpis pripravených viac než 50 dohôd v hodnote presahujúcej jednu miliardu eur. A to je len začiatok,“ povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Približne polovica investičného portfólia sa týka energetiky. Projekty počítajú s rozvojom solárnej a veternej energetiky, systémov na uskladňovanie elektriny, nových cezhraničných prepojení či využívaním rozsiahlych ukrajinských podzemných zásobníkov plynu. Medzi plánmi je aj vytvorenie karpatského veterného energetického klastra s výkonom 1,5 gigawattu.
„Karpaty sa môžu stať dodávateľom energie pre Európsku úniu, a nie iba tranzitným regiónom. To priamo podporuje cieľ Európy dosiahnuť energetickú nezávislosť od Ruska,“ vyhlásil Zelenskyj.
Ambície nového zoskupenia sú podstatne väčšie než prvý balík dohôd za miliardu eur. Osem krajín predstavilo spoločné investičné portfólio pozostávajúce z 95 projektov v celkovej hodnote približne 40 miliárd eur. Okrem energetiky sa spolupráca sústreďuje na dopravu, logistiku, infraštruktúru, cezhraničný obchod a ekonomický rozvoj regiónu.
Medzi najväčšie plánované projekty patrí cezhraničná diaľnica medzi ukrajinským Ivano-Frankivskom a poľskými Katovicami, rozvoj optického internetu a sietí 5G či veterný klaster s výkonom 1,5 gigawattu. Účastníci sa zároveň dohodli, že stretnutia Karpatskej osmičky chcú organizovať každoročne a vytvoriť stálu platformu na koordináciu spolupráce.
C8 má podľa zakladajúcej deklarácie prehĺbiť spoluprácu štátov karpatského regiónu v ekonomike, energetike, doprave a bezpečnosti. Zelenskyj poukázal na to, že v Európe už fungujú podobné formáty spolupráce pre dunajský či baltský makroregión a nový karpatský formát ich má doplniť.
Zdroj: SITA.sk - Krajiny Karpatskej osmičky pripravili viac než 50 dohôd za viac ako miliardu eur. Polovica investícií smeruje do energetiky © SITA Všetky práva vyhradené.
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