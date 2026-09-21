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CENTRAL oslávi 14. narodeniny vo veľkom štýle. Po modernizácii pozýva na Emmu Drobnú, Alana Murina a celodenný program
Tagy: Centrál Narodeniny PR
Presne o mesiac sa bratislavské nákupné centrum CENTRAL predstaví návštevníkom v novej podobe. Po mesiacoch modernizácie a skvalitňovania služieb oslávi svoje 14. narodeniny a zároveň ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Presne o mesiac sa bratislavské nákupné centrum CENTRAL predstaví návštevníkom v novej podobe.
Po mesiacoch modernizácie a skvalitňovania služieb oslávi svoje 14. narodeniny a zároveň oficiálne znovuotvorenie vynovených priestorov. V sobotu 17. októbra sa preto CENTRAL premení na miesto plné hudby, zábavy, zážitkov a aktivít pre celú rodinu.
Nová etapa CENTRALU si zaslúži poriadnu oslavu. Celodenný program začne už ráno a návštevníkov prevedie pestrými zážitkami až do večerných hodín. Okrem vynoveného a komfortnejšieho prostredia sa môžu tešiť na hudobné vystúpenia známych interpretov, program pre deti, beauty a lifestyle aktivity, súťaže aj narodeninové prekvapenia.
O atmosféru počas celého dňa sa postará obľúbená moderátorská dvojica Samo Prochádzka a Oliver Oswald. Na narodeninovom pódiu sa vystriedajú známe mená slovenskej hudobnej scény aj mladé talenty.
Jedným z hudobných vrcholov dňa bude vystúpenie Emmy Drobnej, ktorá zaznie svojimi najväčšími hitmi. Moderný zvuk a energickú šou prinesie Alan Murin. Na svoje si prídu aj najmenší návštevníci – o ich pozornosť sa postará Toddler Punk, detská hudobná senzácia.
Hudobný program doplní energická bubnová šou s mažoretkami, tanečné a spevácke vystúpenia detí z miestnych umeleckých škôl či kúzelník. A keďže ide o narodeniny, nebude chýbať ani tradičný moment, ktorý k nim patrí – slávnostné krájanie veľkej narodeninovej torty.
Narodeninová párty bude na hlavnom pódiu, ale aj vo všetkých ďalších priestoroch nákupného centra. Aktivity sa počas celého dňa rozložia naprieč celým centrom a návštevníci si budú môcť vybrať z množstva zážitkov pre rôzne vekové kategórie.
Milovníci krásy a štýlu si budú môcť vyskúšať farebnú analýzu, profesionálne líčenie, strihanie vlasov či zapletanie copíkov.
Gurmánov a malých kuchárov čaká interaktívny workshop varenia, zatiaľ čo najmenších poteší sladká cukrová vata.
Detský svet ponúkne maľovanie na tvár, kreatívne tvorivé dielničky a ďalšie prekvapenia.
Oslávenec nezabudne ani na svojich hostí. Počas celého dňa sa budú môcť návštevníci zapojiť do súťaží o hodnotné vecné ceny a nákupné poukážky. Narodeninová oslava tak môže byť zároveň príležitosťou objaviť vynovené priestory a užiť si nákupy v modernizovaných prevádzkach.
Sobota 17. októbra bude v CENTRALE patriť hudbe, zábave a novej etape.
CENTRAL pozýva Bratislavčanov aj ľudí z blízkeho okolia. Príďte osláviť 14. narodeniny centra a jeho veľký návrat po modernizácii spolu s Emmou Drobnou, Alanom Murinom a ďalšími účinkujúcimi.
Kompletné informácie o podujatiach v nákupnom centre CENTRAL nájdu návštevníci na webe nákupného centra alebo na sociálnych sieťach CENTRAL.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - CENTRAL oslávi 14. narodeniny vo veľkom štýle. Po modernizácii pozýva na Emmu Drobnú, Alana Murina a celodenný program © SITA Všetky práva vyhradené.
Po mesiacoch modernizácie a skvalitňovania služieb oslávi svoje 14. narodeniny a zároveň oficiálne znovuotvorenie vynovených priestorov. V sobotu 17. októbra sa preto CENTRAL premení na miesto plné hudby, zábavy, zážitkov a aktivít pre celú rodinu.
Nová etapa CENTRALU si zaslúži poriadnu oslavu. Celodenný program začne už ráno a návštevníkov prevedie pestrými zážitkami až do večerných hodín. Okrem vynoveného a komfortnejšieho prostredia sa môžu tešiť na hudobné vystúpenia známych interpretov, program pre deti, beauty a lifestyle aktivity, súťaže aj narodeninové prekvapenia.
Narodeninové pódium ovládnu Emma Drobná a Alan Murin
O atmosféru počas celého dňa sa postará obľúbená moderátorská dvojica Samo Prochádzka a Oliver Oswald. Na narodeninovom pódiu sa vystriedajú známe mená slovenskej hudobnej scény aj mladé talenty.
Jedným z hudobných vrcholov dňa bude vystúpenie Emmy Drobnej, ktorá zaznie svojimi najväčšími hitmi. Moderný zvuk a energickú šou prinesie Alan Murin. Na svoje si prídu aj najmenší návštevníci – o ich pozornosť sa postará Toddler Punk, detská hudobná senzácia.
Hudobný program doplní energická bubnová šou s mažoretkami, tanečné a spevácke vystúpenia detí z miestnych umeleckých škôl či kúzelník. A keďže ide o narodeniny, nebude chýbať ani tradičný moment, ktorý k nim patrí – slávnostné krájanie veľkej narodeninovej torty.
Oslava bude v celom CENTRALE
Narodeninová párty bude na hlavnom pódiu, ale aj vo všetkých ďalších priestoroch nákupného centra. Aktivity sa počas celého dňa rozložia naprieč celým centrom a návštevníci si budú môcť vybrať z množstva zážitkov pre rôzne vekové kategórie.
Milovníci krásy a štýlu si budú môcť vyskúšať farebnú analýzu, profesionálne líčenie, strihanie vlasov či zapletanie copíkov.
Gurmánov a malých kuchárov čaká interaktívny workshop varenia, zatiaľ čo najmenších poteší sladká cukrová vata.
Detský svet ponúkne maľovanie na tvár, kreatívne tvorivé dielničky a ďalšie prekvapenia.
Darčeky rozdáva oslávenec
Oslávenec nezabudne ani na svojich hostí. Počas celého dňa sa budú môcť návštevníci zapojiť do súťaží o hodnotné vecné ceny a nákupné poukážky. Narodeninová oslava tak môže byť zároveň príležitosťou objaviť vynovené priestory a užiť si nákupy v modernizovaných prevádzkach.
Sobota 17. októbra bude v CENTRALE patriť hudbe, zábave a novej etape.
CENTRAL pozýva Bratislavčanov aj ľudí z blízkeho okolia. Príďte osláviť 14. narodeniny centra a jeho veľký návrat po modernizácii spolu s Emmou Drobnou, Alanom Murinom a ďalšími účinkujúcimi.
Kompletné informácie o podujatiach v nákupnom centre CENTRAL nájdu návštevníci na webe nákupného centra alebo na sociálnych sieťach CENTRAL.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - CENTRAL oslávi 14. narodeniny vo veľkom štýle. Po modernizácii pozýva na Emmu Drobnú, Alana Murina a celodenný program © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Centrál Narodeniny PR
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