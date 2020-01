Krajiny obetí zo zostreleného ukrajinského lietadla požadujú od Iránu vyplatenie odškodného

Nešťastie v napätých časoch

Kanada žiada oficiálny status

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Štáty, ktoré prišli o svojich občanov, keď Irán zostrelil ukrajinské dopravné lietadlo, požadujú od Teheránu, aby prijal "úplnú zodpovednosť" a vyplatil odškodné rodinám obetí. V spoločnom vyhlásení to vo štvrtok uviedli ministri zahraničných vecí Kanady, Spojeného kráľovstva, Afganistanu, Švédska a Ukrajiny, ktorí v tejto súvislosti rokovali v Londýne.Ministri prišli do Londýna diskutovať v úsilí o "uzavretie, zodpovednosť, transparentnosť a spravodlivosť" pre obete, vyjadril sa šéf kanadskej diplomacie Francois-Philippe Champagne.Irán podľa neho prijal zodpovednosť za zostrelenie lietadla, ale len úplné vyšetrovanie ukáže na "presnú príčinu" a toho, kto je za to zodpovedný.Ukrajinské lietadlo so 176 ľuďmi na palube zostrelili minulú stredu krátko po štarte z teheránskeho letiska. Medzi obeťami bolo 57 občanov Kanady, 11 Ukrajincov, 17 ľudí zo Švédska, štyria Afganci, štyria Briti a tiež Iránci.Irán pôvodne tvrdil, že technická chyba spôsobila haváriu lietadla, neskôr však priznal, že ho omylom zostrelili jeho Revolučné gardy. Nešťastie sa stalo v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a USA.Britský premiér Boris Johnson vyzval na "komplexné, transparentné a nezávislé medzinárodné vyšetrovanie" havárie. Kanada, ktorá nemá v Iráne veľvyslanectvo, zase požiadala o oficiálny status v rámci vyšetrovania.Kanadský minister dopravy Marc Garneau v stredu uviedol, že v Iráne sú v rámci medzinárodného tímu dvaja kanadskí vyšetrovatelia a dobre sa im spolupracuje, on však chce ich účasť na vyšetrovaní sformalizovať.Ako tiež povedal, letové záznamníky sú v iránskych rukách, ale ďalší dvaja vyšetrovatelia z Kanady sú pripravení ísť kedykoľvek a kamkoľvek, kde ich preskúmavajú.