Krajiny OSN si zvolili päť nových členov Bezpečnostnej rady, premiéru má Mozambik a Švajčiarsko

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Členské štáty Organizácie Spojených národov (OSN) zvolili vo štvrtok päť nových členov Bezpečnostnej rady - Ekvádor, Japonsko, Maltu, Mozambik a Švajčiarsko.Výsledky tajného hlasovania oznámil predseda OSN Abdulla Shahid a zablahoželal im k zvoleniu do rady. Ekvádor získal v hlasovaní 193-členného zhromaždenia 190 hlasov, Japonsko 184, Malta 184, Mozambik 192 a Švajčiarsko 187.Všetky krajiny sa o miesta uchádzali bez protikandidátov, no i tak potrebovali na zvolenie získať dve tretiny hlasujúcich členských štátov.Mozambik a Švajčiarsko zasadnú do Bezpečnostnej rady po prvý raz, Japonsko dvanásty raz, Ekvádor tretí raz a Malta druhý.Pätica krajín začne svoje pôsobenie v rade 1. januára, keď nahradí päticu, ktorej sa 31. decembra skončí dvojročné obdobie - Indiu, Írsko, Keňu, Mexiko a Nórsko.Pridajú sa k piatim stálym členom - Veľkej Británii, Číne, Francúzsku, Rusku a Spojeným štátom, ktorí disponujú vetom, a piatim krajinám, ktoré do rady zvolili vlani, teda Albánsku, Brazílii, Gabonu, Ghane a Spojeným arabským emirátom.