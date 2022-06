Putin sa cíti ako Peter Veľký, v rozhovore s podnikateľmi sa netajil imperiálnymi myšlienkami

Putin nevyúčil rozširovanie krajiny

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok prirovnal k Petrovi Veľkému a hovoril o potrebe „vziať si späť (územie) a brániť sa“.Na stretnutí s mladými podnikateľmi v Moskve tiež Putin prirovnával založenie Petrohradu spomenutým panovníkom k anektovaniu území svojou vládou.„Keď založil nové hlavné mesto, žiadna európska krajina ho neuznala ako Rusko. Každý to uznával ako Švédsko. A vždy tam žili slovanskí ľudia spolu s ugro-fínskymi ľuďmi, a územie bolo pod kontrolou ruského štátu,“ povedal Putin. „Čo robil? Bral si späť a posilňoval. To robil. A zdá sa, že teraz je tiež na nás brať si späť a posilňovať,“ pokračoval.Podľa agentúry AP si tiež Putin zjavne nechal otvorené dvere pre ďalšie rozširovanie územia. „Nie je žiadny stav medzi. Krajina je buď suverénna alebo je kolóniou,“ uviedol a dodal: „Nie je možné - chápete - nie je možné postaviť plot okolo krajiny ako je Rusko. A my ho stavať nemienime.“Na stretnutí sa Putin vyjadril aj k odchodu zahraničných firiem z Ruska, pričom skonštatoval, že svoje rozhodnutie budú ľutovať. „Nebudú to ľutovať preto, že by sme sa niekomu vyhrážali,“ povedal a pokračoval, že „budú ľutovať, pretože Rusko je krajina s veľkým potenciálom“.Exodus zahraničných firiem z Ruska tiež zjavne označil za dôkaz americkej nadvlády nad inými západnými štátmi a ekonomikami.„Mnohí ľutujú, že museli odísť. Toto všetko je prejavom vnútorného stavu týchto krajín, ktoré nemôžu robiť suverénne rozhodnutia,“ tvrdil ďalej a opäť zopakoval, že Rusko je suverénna krajina, ktorá by sa mala pozerať do budúcnosti.