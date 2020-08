Krajiny Pobaltia uvalili voči Lukašenkovi a jemu blízkym spolupracovníkom cestovné sankcie

Podobný zoznam pripravuje aj EÚ

Zakročili už aj proti novináom

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Litva, Lotyšsko a Estónsko v pondelok uvalili cestovné sankcie na 30 vysokopostavených predstaviteľov Bieloruska. Na zozname sa nachádza aj prezident Alexander Lukašenko . Dôvodom je násilný zásah voči protestujúcim, ktorí vyšli do ulíc po prezidentských voľbách z 9. augusta.Sankcie podpísali ministri vnútra všetkých troch pobaltských krajín, ktoré patria do Európskej únie (EÚ). Litovský prezident Gitanas Nauseda vyhlásil, že na zoznam v budúcnosti pribudnú aj ďalšie mená. Zatiaľ sa na ňom nachádzajú členovia prezidentovej kancelárie a administratívy, centrálnej volebnej komisie, ministerstiev vnútra a spravodlivosti a kancelárie generálneho prokurátora.Správa prišla v čase, keď aj EÚ plánuje zostaviť zoznam sankcií voči 20 predstaviteľom Bieloruska podozrivým z volebných podvodov a zásahu proti demonštrantom.Litovské ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň navrhlo sankcie voči 118 osobám pre podozrenie z napojenia na brutálne zásahy počas protestov.Protestujúci v Bielorusku považujú výsledky prezidentských volieb za zmanipulované. Lukašenko v nich podľa oficiálnych čísel získal 80 % voličských hlasov. Výsledky volieb okrem iného spochybňuje aj EÚ.Prvé dni demonštrácií sprevádzali násilné zákroky polície, ktorá rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a obuškami a zadržala takmer 7 000 ľudí. Stovky ľudí utrpeli zranenia a najmenej traja zomreli.Bielorusko takisto počas víkendu zakročilo proti novinárom, pričom niekoľkých deportovali do Ruska.