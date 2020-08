Vlaky do/z Maďarska budú premávať naďalej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcu verejnosť, že od 1. 9. 2020 budú všetky vlaky medzi Slovenskom a Maďarskom aj napriek obmedzeniam vstupu do Maďarska iniciovaných maďarskou stranou vedené bez obmedzení v zmysle cestovného poriadku.To znamená, že bez obmedzení budú vedené všetky vlaky kategórie EC a EN na linke Praha – Bratislava – Štúrovo – Budapest, na EC linke Košice – Hidasnémeti – Miskolc – Budapest, ako aj regionálne vlaky na linke Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom.Obmedzené bude iba vedenie lôžkových a ležadlových vozňov na relácii Budapest – Praha a Budapest – Warszawa vo vlakoch EN 476/477, ktoré od 1. 9. 2020 nebudú vedené v smere do Budapešti a od 2. 9. 2020 v smere z Budapešti do Prahy. Vozne na sedenie v uvedenom vlaku budú vedené bez obmedzenia na všetkých reláciách (Praha/Warszawa/Berlin). Taktiež je pozastavená prevádzka reštauračných vozňov vo vlaku EC 172/173 a EC 130/131.Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu sa aj predmetné opatrenia môžu meniť.V súvislosti s cestovaním do Maďarska odporúčame cestujúcim sledovať informácie, ktoré pravidelne aktualizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, viac na https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#madarsko Informačný servis