Krajiny Únie nás chvália ako máme vyriešenú elektrinu, tvrdí Remišová. Takáč za vysoké ceny viní „nezmyselné“ sankcie proti Rusku

Česi majú vyššie ceny ako my

Takáč volá po bankovom odvode

25.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vo všetkých krajinách EÚ chvália Slovensko ako máme vyriešenú elektrinu. V diskusnej relácii televízie TA3 v Politike to skonštatovala vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Jednou z tém bola aj pomoc vlády nielen ľuďom, ale i podnikom s vysokými cenami energií.Opatrenia na zníženie cien elektrickej energie či finančnú pomoc na zvládnutie ich vysokých cien už robili nielen Česko, Maďarsko či Poľsko, ale aj Nemecko, Francúzsko a ďalšie štáty EÚ.„V Českej republike majú už druhý balíček, lenže prečo? Lebo už od januára majú niekoľkonásobne vyššie ceny energií ako my. Áno, ceny síce zastropovali, ale stále ich majú na raz takej úrovni ako máme my,“ vysvetľovala Remišová.Za vlády Smeru-SD dostávala rodina podľa Remišovej 90 eur, za ich vlády dostáva od júla o 100 eur viac a od januára o 300 až 400 eur viac.„To nie je pomoc?“ spýtala sa Remišová a dodala, že dôchodcom pôjde v tomto roku navyše k ich dôchodkom pol miliardy eur.„My sme ponúkali riešenia, a aj sme od vlády chceli riešenia na zvyšovanie cien potravín aj plynu a elektrickej energie, ale naša vláda nám na zníženie jej potreby odporúčala doslova absurdné riešenia, ako je zatváranie dverí na chladničke, odskrutkovanie žiaroviek v izbe, zníženie tepla v izbách a obliekanie si svetra,“ zakontroval poslanec Národnej rady SR za stranu Smer – sociálna demokracia V rámci rastu cien potravín sme podľa neho druhí najhorší v Európe, ale v tomto smere vláda nič neurobila.„Nerozumiem, prečo vláda na zníženie cien potravín nechce nič urobiť, a prečo nechce opäť zaviesť bankový odvod, v ktorom by získala 300 až 400 miliónov eur. Na vysokých cenách elektrickej energie a plynu majú veľký vplyv nezmyselné sankcie voči Rusku,“ uviedol Takáč, podľa ktorého znížiť cenu elektrickej energie môže aj privatizáciou elektriny, respektíve samotného podniku.