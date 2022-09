Srbsko podpísalo dohodu s Ruskom, obe krajiny budú spolu konzultovať otázky zahraničnej politiky

25.9.2022 (Webnoviny.sk) - Srbsko podpísalo s Ruskom dohodu o vzájomných „konzultáciách" o otázkach zahraničnej politiky, uviedli v sobotu srbské médiá.Minister zahraničných vecí Srbska Nikola Selakovič dohodu podpísal v piatok so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom počas zasadania Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kde sa väčšina západných delegácií Lavrovovi vyhýbala pre inváziu jeho krajiny na Ukrajinu.Dohoda o pláne konzultácií by mala trvať dva roky, uviedlo srbské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. Srbsko je oficiálne kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii, ale srbská vláda udržiava vzťahy s Ruskom.Hoci Srbsko uviedlo, že podporuje územnú celistvosť Ukrajiny, jeho vláda sa opakovane odmietla pripojiť k západným sankciám voči Moskve.Predstavitelia srbskej prozápadnej opozície vyhlásili, že najnovšia dohoda s Ruskom je znakom toho, že srbský prezident Aleksandar Vučič sa vzdal členstva svojej krajiny v Európskej únii a vedie ju bližie k Moskve.