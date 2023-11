Krajiny V4 podľa Čaputovej čelia nevyhnutnosti novej zmeny, prezidenti rokovali o aktuálnej situácií (foto)

Dobré susedské a medziľudské vzťahy

22.11.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová rokovala s prezidentmi krajín V4 o aktuálnej situácii, pomoci Ukrajine, energetike či infraštruktúre.V Českej republike na Pražskom hrade sa v stredu na pozvanie českého prezidenta Petra Pavla zišli slovenská prezidentka, maďarská prezidentka Katalin Nováková a poľský prezident Andrzej Duda Ako Čaputová po samite V4 informovala, krajiny V4 toho spája veľa a majú záujem o dobré susedské a medziľudské vzťahy ako aj obchodnú výmenu. Prezidentka informovala, že rokovali o oblastiach, ktoré vedia krajiny spoločne rozvíjať a majú na nich spoločný záujem.„Prvou témou bolo fungovanie Medzinárodného vyšehradského fondu. Je to významný nástroj našej spolupráce. Tento fond je zameraný na budovanie odolnosti občianskej spoločnosti a všetkých dôležitých hodnôt, ktoré boli zadefinované pri vzniku fondu. O to prospešnejší fond bude, o čo aktuálnejším témam sa bude venovať," konštatovala Čaputová s tým, že ďalšou témou rokovania bola podpora inovatívnej a prepojenej ekonomiky.„Už len pohľad dozadu na posledných 34 rokov od pádu železnej opony jasne vypovedá o tom, že sme úspešné krajiny, pokiaľ ide o ekonomickú transformáciu. Boli sme schopní sa v relatívne krátkom čase pretransformovať z plánovanej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Patríme dnes vďaka reformám, investíciám a v stupu do EÚ medzi najbohatšie ekonomiky sveta," vyhlásila prezidentka.Dodala, že napriek tomu krajiny V4 čelia nevyhnutnosti novej zmeny. Podľa Čaputovej je potrebné sa posunúť od „montážnych dielní" k podieľaniu sa na výskume a vývoji aby krajiny V4 boli ekonomikami s pridanou hodnotou. V tejto súvislosti prezidentka vyzdvihla krok slovenskej vlády, ktorá prijala stratégiu výskumu, vývoja a inovácií.Prezidenti V4 hovorili aj o prepojenosti ekonomík, a to v oblasti cestnej, železničnej či prepojenia týkajúce sa energetiky. „Energetika bola samostatnou témou, pretože posilňovanie nezávislosti alebo diverzifikácie zdrojov je nevyhnutnosť v konkrétnom reálnom kontexte," dodala prezidentka.Predmetom debát boli aj širšie zahraničnopolitické vzťahy a bezpečnostná situácia, najmä v súvislosti s Ruskou agresiou na Ukrajine. Prezidenti krajín V4 sa zhodli na tom, že akékoľvek pomoc Ukrajine je dôležitá a zmysluplná.„Ruská agresia dopadá na nás všetkých. Podpora Ukrajiny je preto zásadná pre našu bezpečnosť. Súčasne je tiež krokom ľudským," vyhlásil český prezident s tým, že Rusko musí za stratené ľudské životy a škody napáchané na Ukrajine niesť zodpovednosť. Pavel upozornil aj na to, že výzvou zostáva aj situácia na blízkom východe.„Našim záujmom je, aby teroristická organizácia Hamas bola porazená, aby v Gaze nenastala humanitárna katastrofa a aby sa konflikt nerozšíril ďalej do regiónov," dodal Pavel s tým, že dôležitá je aj otázka rozšírenia EÚ pre posilnenie bezpečnosti a odolnosti celej EÚ.Na samite prezidenti rokovali aj o konkrétnych aktivitách v oblasti vzdelávania, kultúry a spoločenských akcii, z ktorých môžu ťažiť občania krajín V4.„Riešili sme možnosti spolupráce v infraštrukturálnych projektoch, ktoré majú potenciál modernizovať naše ekonomiky, ako sú napríklad diaľničné spojenia a vysoko rýchlostné železnice. Okrem toho sme riešili aj potrebu posilňovania inovatívnych ekonomických projektov, či už v oblasti dopravy alebo v digitálnej agende," uzavrel Pavel s tým, že sa budú aj naďalej usilovať o zachovanie úrovne spolupráce V4 a napĺňať priority.