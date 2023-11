Ukrajinci vedú náročnú obranu na východnom fronte, tvrdí Zelenskyj a vojaci čelia mrazivým poveternostným podmienkam

22.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci čelia na bojisku ťažkým podmienkam, predovšetkým v častiach východného frontu. Ako referuje web news.sky.com, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Ruské jednotky na jeseň tohto roku spustili ofenzívu pozdĺž častí východnej frontovej línie v nádeji, že sa im podarí postupovať okolo zničeného mesta Avdijivka a na severovýchode medzi mestami Lyman a Kupiansk.„Ťažké počasie, náročná obrana na fronte Lyman, Bachmut, Doneck a Avdijivka,“ napísal ukrajinský prezident na Telegrame. Povedal však, že ukrajinské sily na juhu naďalej vedú útočné operácie.Vojaci čelia mrazivým poveternostným podmienkam, pričom teploty sa stredu cez deň pohybovali na úrovni mínus päť stupňov Celzia a očakáva sa, že budú ďalej klesať. To by mohlo ešte viac skomplikovať operácie na bojisku.