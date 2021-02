Krajiny V4 splnili svoje 30-ročné ciele, prezidentka Čaputová vyzýva na ďalšie proeurópske kroky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločné ciele krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sú po 30 rokoch od jej vzniku naplnené. Po prvom rokovacom dni na samite prezidentov V4 to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová . Podľa nej sa štvorici krajín podarilo budovať demokraciu, rozvíjať slobodu, vrátiť región do zjednotenej Európy a krajiny V4 sa tak môžu začať pozerať po nových cieľoch.„Stretnutie prezidentov krajín V4 bolo dnes (10. februára, pozn. redakcie) venované reflexii toho, čo sa nám za tridsať rokov spolupráce podarilo a diskusii o obnove našich krajín po pandémii,“ priblížila Čaputová.Partnerov z Maďarska, Poľska a Českej republiky informovala, že pre Slovensko je strategicky dôležité zotrvať v centre európskej integrácie. Slovenská hlava štátu vyjadrila presvedčenie, že ďalšie kroky zoskupenia V4 by mali pokračovať proeurópskym smerom.Zároveň vníma, že priestor na prehĺbenie spolupráce medzi členskými krajinami V4 je veľký. Spolupráca by podľa nej mohla byť intenzívnejšia v oblasti regiónov či pri ľudských, ekonomických a infraštruktúrnych väzbách. Samit prezidentov V4 sa koná v rezidencii poľského prezidenta na polostrove Hel, neďaleko mesta Gdaňsk.