Veľká Británia sprísňuje opatrenia proti COVID-19, za ich porušenie hrozia vyššie pokuty aj väzenie

"Karanténny balíček"

Nové varianty koronavírusu

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Každému cestujúcemu, ktorému po príchode do Anglicka dokážu, že klamal o nedávnej návšteve niektorej z krajín uvedených na britskom zakázanom zozname, bude hroziť až 10-ročné väzenie.Minister zdravotníctva Matt Hancock uviedol, že od pondelka si obyvatelia Veľkej Británie a Írska prichádzajúci do Anglicka z miest na „červenom zozname“ budú musieť kúpiť „karanténny balíček“ v hodnote 1750 libier (približne 2-tisíc eur) na osobu, ktorý pokryje ubytovanie, testovanie na prítomnosť koronavírusu a ďalšie položky.Osoby, ktoré nedodržiavajú pravidlá, vrátane osôb prichádzajúcich z krajiny zaradenej do červeného zoznamu bez rezervovaného hotela, môžu podľa neho tiež dostať sériu pokút. „Neospravedlňujem sa za silu týchto opatrení, pretože čelíme jednej z najsilnejších hrozieb pre naše verejné zdravie. Ľudia, ktorí porušujú tieto pravidlá, nás všetkých vystavujú riziku,“ povedal Hancock.V súčasnosti existuje 33 štátov vrátane Juhoafrickej republiky, Portugalska a celej Južnej Ameriky, odkiaľ je cestovanie do Anglicka zakázané, a to predovšetkým pre obavy z nových variantov koronavírusu Britským a írskym občanom, ako aj všetkým ostatným obyvateľom Spojeného kráľovstva, je však povolený vstup, ak sa po príchode budú 10 dní izolovať.Tí, ktorí sa neumiestnia do karantény v určenom hoteli, čelia pokute až do 10-tisíc libier (asi 11 400 eur). Najtvrdší možný trest je odňatie slobody až na 10 rokov a mohli by ho uložiť ľuďom, ktorí vedome klamali o návšteve ktorejkoľvek z 33 krajín na súčasnom „červenom zozname“.