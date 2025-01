Krajná pravica dostala od rakúskeho prezidenta mandát na vytvorenie novej vlády

6.1.2025 (SITA.sk) - Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) , ktorá v septembrových parlamentných voľbách získala najviac hlasov, dostala od rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena mandát na vytvorenie novej vlády. Ako referuje web tagesschau.de, rakúska hlava štátu to oznámila po rozhovore s lídrom (FPÖ) Herbertom Kicklom Tento krok prišiel po tom, ako predtým stroskotali koaličné rokovania medzi konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) Sociálnodemokratickou stranou Rakúska (SPÖ) , ako aj trojstranné rozhovory s liberálnou stranou NEOS. Pod vplyvom týchto okolností kancelár a líder ÖVP Karl Nehammer v sobotu oznámil svoju rezignáciu.FPÖ získala v septembrových parlamentných voľbách takmer 29 percent hlasov. Spočiatku s ňou nikto nechcel vládnuť, ale po spomenutých neúspešných rokovaniach strana ÖVP doterajšieho kancelára Nehammera zmenila kurz a momentálne je vraj pripravená rokovať o koalícii s FPÖ.Obe strany už vytvorili koalície v roku 2000 a medzi rokmi 2017 a 2019, aj keď pod vedením lídrov ÖVP. Teraz by to mohla byť prvýkrát vláda pod vedením lídra FPÖ.Predtým by sa však obe strany museli dohodnúť na vládnom programe. V otázkach ako migrácia a dane sa do veľkej miery zhodujú. V oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky však existujú rozdiely medzi euroskeptickou FPÖ naklonenou Moskve a prozápadnou ÖVP.