Únik pred políciou mu nevyšiel. Muž pod vplyvom drog skončil v betónovom oplotení rodinného domu – FOTO

6.1.2025 (SITA.sk) - Vodič narazil do betónového oplotenia, podľa polície bol pod vplyvom omamných látok. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková. Ako priblížila, žilinskí policajti v pondelok v ranných hodinách spozorovali v obci Rosina osobné motorové vozidlo Kia, ktoré sa náhle otočilo a začalo unikať.Hliadka auto prenasledovala, no jeho vodič nezvládol riadenie a narazil do betónového oplotenia rodinného domu. Muža podrobili orientačnej skúške na prítomnosť omamných psychotropných látok, ktorá vyšla pozitívna.Polícia ďalej spresnila, že v aute sedeli 24-ročný vodič a jeho 25-ročný spolujazdec, pričom obaja sú občanmi Českej republiky. Počas nehody utrpeli zranenia, pre ktoré ich previezli do nemocnice. U vodiča súčasne nariadili odber biologického materiálu v lekárskom zariadení. Policajti pre potreby trestného konania na mieste zaistili vozidlo.