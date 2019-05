Krajná pravica ešte nie je minulosťou, tvrdí po voľbách do EP analytik

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. mája (TASR) - Krajne pravicové populistické strany v Európe nie sú ani náhodou na ústupe. Výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa v členských štátoch EÚ konali 23. až 26. mája, analyzoval v rozhovore pre denník Die Süddeutsche Zeitung zverejnenom v pondelok sociológ Swen Hutter pôsobiaci v Centre pre výskum občianskej spoločnosti na Slobodnej univerzite v Berlíne (FU Berlin) a v Berlínskom stredisku sociálneho výskumu (WZB)."Výsledky niektorých krajne pravicových strán sa nám môžu zdať nízke i preto, že pred voľbami sa veľa hovorilo o tom, že môžu získať vysoký počet hlasov. "varuje Hutter. To, aká je ich podpora medzi voličmi, sa práve v Nemecku podľa neho ukáže v nadchádzajúcich krajinských voľbách.AfD získala 11 percent hlasov (2014: 7,1 percenta), zaostala však za výsledkom z volieb do Spolkového snemu v roku 2017.Vo voľbách do EP sa podľa slov Huttera rozhodovalo najmä o tom,Strana Zelených uspela aj preto, žeTo, že Zelení získajú vďaka študentským protestom za ochranu klímy - tzv." - veľkú podporu voličov, sa podľa neho dalo očakávať. Prekvapilo ho však, že ich podpora zaznamenala taký prudký nárast, ako i to, že Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) z volieb vyšla s takým zlým výsledkom.SPD skončila až tretia s 15,8 percentami hlasov a porážku utrpela aj v nedeľňajších krajinských voľbách vo svojej tradičnej bašte - najmenšej spolkovej krajine Nemecka Brémy, kde získala 23,9 percenta hlasov.Voľby do EP podľa Huttera ukázali, že v Európe sa čoraz výraznejšie prejavujú konflikty medzi tými, ktorí si želajú oslabenie EÚ, menej otvorenosti a viac nacionalizmu a zástancami proeurópskeho postoja. Práve podporovatelia EÚ "vysvetľuje. "hovorí Hutter.je presvedčený Hutter.dodáva.