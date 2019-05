Premiér si nemyslí, že eurovoľby značia, ako dopadnú voľby do NR SR

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 27. mája (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) gratuluje víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku, ktorým je koalícia Progresívne Slovensko a Spolu-OD. Vyjadril presvedčenie, že na európskej pôde budú spoločne s nimi – sociálnou demokraciou nachádzať rozumnú reč pri presadzovaní priorít prospešných pre Slovensko. Konštatoval to v pondelok v Banskej Bystrici.Premiéra potešilo, že Slováci prišli vo väčšom počte k volebným schránkam, než tomu bolo pred piatimi rokmi, takže. Druhým momentom je proeurópsky výsledok. Podľa neho možno smelo povedať, že zo 14 euposlancov sa na 12 dá spoľahnúť, že budú pracovať v prospech SR a ďalšieho rozvoja EÚ.konštatoval Pellegrini.Na otázku TASR, ako vníma reakcie niektorých politikov a médií, ktoré hovoria o prehre Smeru-SD, odpovedal:Ako zdôraznil, strana sa musí teraz pozrieť, či to bolo účasťou alebo v ktorých častiach krajiny sa to udialo a z akého titulu." dodal predseda vlády.